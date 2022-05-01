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علماء لـ«الاتحاد»: العيد فُرصة للتسامح وصلة الأرحام
عيد مبارك
1 مايو 2022 16:45

أحمد شعبان (القاهرة)
أكد علماء في الأزهر الشريف أن عيد الفطر المبارك فرصة طيبة للتراحم بين الناس، ونشر قيم المحبة والتسامح والود وصلة الأرحام بينهم، ودعوا لاغتنام هذه المناسبة لإدخال الفرح والسرور على الأهل والأطفال والأقارب وغير القادرين.
وأوضح الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الأعياد منحة إلهية وهبة ربانية لعباده الطائعين، وأن عيد الفطر يأتي بعد أداء فريضة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة. وفي هاتين الفريضتين من الفروض والسنن ما يُهيئ جو الفرحة وينشر السرور في ديار المسلمين.
وأضاف أستاذ الشريعة لـ«الاتحاد» أن «العيد محطة وفرصة للترويح المشروع عن النفس، إلا أن فيه من القربات والطاعات وأعلاها صلة الأرحام بنقل الأقدام والطرق على الأبواب وزيارة البيوت لمن أمرنا الشرع بوصلهم».
وأكد الدكتور شعبان إسماعيل أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، لـ«الاتحاد»، أن العيد وسيلة أيضاً للتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والتسامح والبعد عن الشحناء والبغضاء. فقد شُرعت الأعياد في الإسلام لإدخال الفرح والسرور على الأنفس التي وفقها الله تعالى بأداء التكاليف الشرعية، قال الله تعالى: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم»، (البقرة الآية 185).
ودعا إسماعيل إلى اغتنام هذه المناسبة الطيبة لإدخال الفرح والسرور على غير القادرين والمحتاجين والأبناء في البيت، مثل إعطائهم «العيدية»، ومشاركتهم اللعب المباح.

عيد الفطر
التسامح
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