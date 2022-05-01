مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة غرق الأطفال

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت شهادات أهالي ضحايا الأطفال الثمانية الذين لقوا حتفهم غرقا بمحافظة البحيرة المصرية (شمال القاهرة) عن تفاصيل وتطورات جديدة، حيث أن الصغار اضطروا للعمل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرهم.

وقالت والدة أحد الضحايا إن ابنها كان يخرج يوميا للعمل منذ أن كان في التاسعة من عمره بسبب ظروف الأسرة الصعبة، وتوفي في أول يوم له في عمل جديد بثلاجة لحفظ البطاطا، بعد فترة طويلة من العمل بمصانع الطوب.

وأضافت الأم أنها تعيش هي وابنها وابنتها في منزل بسيط، وكان الصبي يحاول مساعدتها في تحسين أوضاعهم ومحاولة تدبير مصروفات زواج أخته من خلال العمل لساعات طويلة.

وفي نفس السياق أوضح عم أحد الضحايا أن ابن أخيه توفي بسبب تهور سائق المركبة واستعجال الوصول إلى المنزل قبل آذان الفجر للحاق بوجبة السحور، وأن الضحايا كانوا بحاجة ماسة إلى المال ومحاولتهم مساعدة ذويهم على شراء ملابس واحتياجات العيد، وهو ما دفعهم إلى العمل حتى أوقات متأخرة من الليل يوميا.

وكانت النيابة المصرية قد قررت حبس شخصين متهمين في الواقعة، وهما سائق المركبة بتهمة القتل بسبب التهور والرعونة والإهمال، وحبس صاحب ثلاجة البطاطا بتهمة الاتجار بالبشر وتشغيل أطفال تحت السن القانونية.

وبحسب التحقيقات فإن السائق كان يقود المركبة بسرعة كبيرة بجانب مجرى مائي، وفوجئ بمركبة أخرى أمامه والمركبة وعندما حاول تفاديها وجد حفرة في الطريق، فاختلت عجلة القيادة في يده فسقطت المركبة في الماء.