ميزات جديدة لهواتف "آندرويد" تحمي البيانات الشخصية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حذر تقرير أميركي من استمرار التطبيقات في جمع البيانات الشخصية للمستخدمين واستخدامها في توجيه الإعلانات إليهم حسب اهتماماتهم، ووضع التقرير خطوات بسيطة أضافتها شركة جوجل لهواتف آندرويد تمّكن المستخدم من حماية بياناته الشخصية ضد تلك التطبيقات.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع techcrunch فإن جوجل منحت المستخدمين عدة مزايا أمنية مؤخراً من بينها المصادقة الثنائية للدخول إلى أي ملفات شخصية، والتحقق من الشخصية وخطوات التأكيد في حالة محاولة العبث بالبرامج الأساسية بالهاتف، إضافة إلى تطبيق أساس للبحث عن البرامج الضارة وتطبيقات التجسس.

ومن مميزات الأمان والخصوصية التي طورتها شركة جوجل مؤخراً إمكانية منح التطبيقات حق التعقب ومعرفة مكانك لكن ليس بشكل دقيق، إضافة إلى خيارات عدم إظهار الإشعارات التي قد تحمل محتوى خاصاً على شاشة القفل الرئيسية.

أما عن خطوات التأكد من أمان البيانات الشخصية فأشار التقرير إلى خطوة لإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة حيث أنها تجمع البيانات ومشاركتها للجهات الإعلانية حتى دون أن استخدام التطبيق، لذلك فعليك الدخول إلى Google Play وإلغاء تثبيت تلك التطبيقات من قسم تطبيقاتي وألعابي.

وأشار التقرير إلى خطوة مهمة أخرى في إعدادات الهاتف للتأكد من عدم وصول التطبيقات إلى معلومات لا تريد مشاركتها، وذلك من خلال إدارة الأذونات الموجود في إعدادات الخصوصية والأمان بالهاتف، وهنا يمكنك إلغاء المعلومات التي يجمعها التطبيق مثل الموقع والصور وقائمة الأسماء والاهتمامات.