واقعة إيذاء كلب بالألعاب النارية تثير الجدل بالسعودية

الرياض (الاتحاد)

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بالسعودية، ووثق الفيديو مشاهد حرق وإيذاء كلب باستخدام الألعاب النارية من قبل أحد الشباب.

وعبر آلاف السعوديين عن غضبهم من الواقعة عبر هاشتاج حارق الكلب الذي جاء ضمن قائمة الأكثر مشاركة خلال الساعات الماضية، وسط مطالبات بالقبض على الشاب مرتكب الواقعة.

وقالت ميساء، إحدى المشاركات في الهاشتاج، إن أكثر ما يثير الغضب هو تبرير الواقعة بالقول بأنه طفل صغير أو شاب متهور، مؤكدة أن ما يفعله بكلب قد يفعله بإنسان في المستقبل، وأن منفذ الواقعة في حاجة إلى رعاية نفسية كونه يعاني من عدوانية شديدة تدفعه لتلك الأعمال.

بينما طالب شراخيلي - أحد المشاركين في الهاشتاج - تعليم الأطفال والشباب التعامل الرقيق مع الحيوانات لأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى ضرورة زرع اللين في قلوب الشباب، وهو ما ينعكس على تعاملاتهم مع البشر أيضاً.

ولاقى الفيديو رد فعل حكومي من قبل السلطات السعودية، حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن التحقيق في الواقعة والبحث عن مرتكبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حتى تتخذ ضده الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبة المناسبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة صالح دخيل إن الوزارة تتابع مستجدات الواقعة، مؤكداً معاقبة فاعلها حسب قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.