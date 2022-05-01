الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
منصة إلكترونية لتعويض ضحايا «كيندر»
منصة إلكترونية لتعويض ضحايا «كيندر»
1 مايو 2022 11:35

أطلقت شركة "فيريرو" الإيطالية التي سحبت كميات كبيرة من منتجات "كيندر"، منصة إلكترونية للسماح للأشخاص الذين كانوا ضحايا لعدوى السالمونيلا في أوروبا بالإبلاغ والحصول على تعويض.

وقالت الشركة في بيان "إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأعراض كان لديها تأثير كبير على صحتكم أو حياتكم المهنية أو حياتكم الشخصية، ندعوكم إلى ملء نموذج على منصتنا المخصصة لذلك".

وأوضحت ناطقة باسم المجموعة لـ"فرانس برس" أن القرار، "سيساهم ذلك في تحديد الأشخاص وإضفاء الطابع الشخصي على التبادلات مع العائلات بهدف تعويض من يرغب بذلك"، وتابعت "في بريطانيا على سبيل المثال، غطت فيريرو كل التكاليف الطبية".

ومطلع أبريل، اضطرت "فيريرو" لسحب مجموعة من منتجات "كيندر سوربرايز" المصنعة في بلجيكا التي تباع في العديد من الدول الأوروبية بسبب الاشتباه في تلوث بالسالمونيلا.

وحتى منتصف الشهر نفسه، كانت 150 إصابة بالسلمونيلا قد رصدت في تسع دول أوروبية بما فيها فرنسا، خصوصا لدى أطفال دون سن العاشرة.

وأقرت شركة "فيريرو" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بوجود "ثغرات داخلية".

وقالت المجموعة الإيطالية حينها إنها "تأسف بشدة لهذه القضية" و"تعتذر بصدق لجميع المستهلكين وشركاء الأعمال".

والسالمونيلا هي جرثومة تسبب أعراضا شبيهة بالتهاب المعدة والأمعاء، بما في ذلك الإسهال والتشنجات وحمى منخفضة الدرجة وحتى القيء.

المصدر: وكالات
الشوكولاته
إيطاليا
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©