الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
وفاة المغنية الأميركية ناومي جاد
وفاة المغنية الأميركية ناومي جاد
1 مايو 2022 11:10

توفيت مغنية موسيقى الكانتري الأميركية ناومي جاد التي اشتُهرت بتشكيلها ثنائية "ذي جادز" مع ابنتها وينونا، عن 76 عاما، على ما أعلنت عائلتها السبت.
وأعربت وينونا وشقيقتها الممثلة آشلي عبر حسابيهما على إنستجرام، عن "الحزن العميق" لوفاة والدتهما.
وقالت الشقيقتان "لقد فقدنا أمّنا الرائعة بسبب مرض ذهني"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وشكلت ناومي ووينونا جاد الثنائية الفنية بينهما في أواخر سبعينات القرن العشرين، وفازتا بجوائز كثيرة بينها خمس مكافآت "غرامي". ومن أشهر أغانيهما "لوف كان بيلد إيه بريدج" و"ماما هيز كرايزي" و"غيرلز نايت أوت".
ورغم انفصال الثنائي الفني سنة 1983، اجتمعت الأم وابنتها مرات عدة في جولات وعروض خاصة، قبل حل الثنائي رسميا عام 1991 إثر تشخيص إصابة ناومي بالتهاب الكبد الوبائي من نوع "سي".
وكان مقررا أن تقوم الأم وابنتها بجولة جديدة هذا الخريف للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©