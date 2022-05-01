ميزة جديدة من "واتساب".. حسابك في أكثر من جهاز!

في ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون على «الواتساب»، يختبر التطبيق الأكثر انتشارا للتراسل الفوري خدمة تمكن المستخدمين من استخدام حسابهم على عدة هواتف في نفس الوقت للمرة الأولى.



وتم الكشف عن هذه الميزة المدهشة من قبل الفريق في WABetaInfo الذي يعمل على النسخة التجريبية، ولكن لن تصلك هذه الميزة إلا إذا كنت محظوظاً لأنها قيد التطوير للإصدار التجريبي للـ«واتساب»، لذلك ستحصل عليها إذا تم قبولك في هذا الإصدار التجريبي. وإلا فسيتعين عليك الانتظار حتى يتم طرحه للجمهور العام.

وقد يستغرق هذا التحديث أسابيع أو شهوراً أو حتى سنوات. ولكن إذا تم المضي قدماً، فسيفتح التطبيق لملايين الأجهزة الإضافية. وفي حين يعمل تطبيق واتساب بالفعل عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية إلا أنه لا يعمل على الهواتف الذكية الثانوية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن»، فإن طريقة استخدام الميزة الجديدة ستكون مشابهة لاستخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، وذلك عن طريق مسح الرمز الظاهر على التطبيق الموجود بالهاتف الرئيسي المسجل عليه الحساب.