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5 أسباب تجعل راتبك ينتهي قبل آخر الشهر
5 أسباب تجعل راتبك ينتهي قبل آخر الشهر
1 مايو 2022 08:59

الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الراتب، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدخل والإنفاق لعدم القدرة على متابعة ومراقبة النفقات، ما قد يجعل الفرد يفكر في الاقتراض أو الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة.

ووفقاً لعكاظ حددت «ساما» 5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب، سينعكس تلافيها بشكل فعّال على ضبط الإنفاق على أساس المتبقي من الراتب.
 
 عدم التمييز بين الحاجات والكماليات 

عدم وضع ميزانية شهرية

الإفراط في الدَّين

ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية

عدم الادخار للأمور الطارئة 



 

المصدر: وكالات
الادخار
الاستهلاك
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