الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
سيدة أميركا الأولى  ب«متروبوليتان»
سيدة أميركا الأولى  ب«متروبوليتان»
1 مايو 2022 02:43

نيويورك (د ب أ)

يشهد معرض الأزياء في متحف نيويورك بميتروبوليتان زيارة رفيعة المستوى، حيث ستكون السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن (70 عاماً)، زوجة الرئيس جو بايدن (79)،
ضيفة الشرف في افتتاح معرض «مختارات من الموضة في أمريكا» كما أعلن المتحف في سنترال بارك في مانهاتن.
وستلقي جيل بايدن كلمة قصيرة قبل بدء جولتها بمعرض الأزياء. وقال مدير المتحف ماكس هولين، إنه «شرف وامتياز غير عادي، أن أرحب بالسيدة بايدن في متحف متروبوليتان». وأضاف: «نتطلع إلى أن ندرك معاً الطرق القوية التي يمكن للفن أن يعلمنا بها ماضينا، ويربطنا بالحاضر، ويلهمنا لتصور المستقبل».

الولايات المتحدة
آخر الأخبار
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
الرياضي
صنز وميامي.. «خطوة أولى» إلى النهائي
اليوم 10:59
صلاح: «تصفية حساب»!
الرياضي
صلاح: «تصفية حساب»!
اليوم 10:58
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
الرياضي
«وريث» ميسي يحلم بـ «المونديال» ودروجبا مثله الأعلى!
اليوم 10:55
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
الرياضي
الوحدة والشارقة.. «الإبقاء على الأمل»
اليوم 10:51
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
حاكم رأس الخيمة: توحيد القوات المسلحة قرار مصيري
اليوم 10:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©