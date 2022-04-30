سيدة أميركا الأولى  ب«متروبوليتان»

نيويورك (د ب أ)

يشهد معرض الأزياء في متحف نيويورك بميتروبوليتان زيارة رفيعة المستوى، حيث ستكون السيدة الأولى في الولايات المتحدة، جيل بايدن (70 عاماً)، زوجة الرئيس جو بايدن (79)،

ضيفة الشرف في افتتاح معرض «مختارات من الموضة في أمريكا» كما أعلن المتحف في سنترال بارك في مانهاتن.

وستلقي جيل بايدن كلمة قصيرة قبل بدء جولتها بمعرض الأزياء. وقال مدير المتحف ماكس هولين، إنه «شرف وامتياز غير عادي، أن أرحب بالسيدة بايدن في متحف متروبوليتان». وأضاف: «نتطلع إلى أن ندرك معاً الطرق القوية التي يمكن للفن أن يعلمنا بها ماضينا، ويربطنا بالحاضر، ويلهمنا لتصور المستقبل».