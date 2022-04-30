سرور الخوري.. شغوف بالعمل الإنساني

لكبيرة التونسي(أبوظبي)

بدأ سرور عبدالقادر محمد الخوري مشواره الدراسي في كلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وبعد أن حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص الموارد البشرية التحق بمركز أبوظبي للتطبيب عن بعد التابع لـ«مبادلة» للرعاية الصحية كإداري، اكتشف في نفسه قدرة على الصبر ومهارات التواصل والتنسيق، يرى أن عمله يتجاوز أن يكون مجرد وظيفة، بل عملاً إنسانياً نبيلاً، لاسيما أن أغلب الذين يتعامل معهم يكونون في أمس الحاجة إلى التوجيه والمساعدة. وعن طبيعة عمله في المركز قال سرور: وظيفتي الحالية هي مساعدة شؤون المرضى وعائلاتهم في مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، حيث أقوم بتطبيق أعلى مستويات التواصل عن طريق الهاتف وحجز أقرب المواعيد للمريض وتقديم خطة رعاية شاملة من قبل مستشفيات شبكة «مبادلة» للرعاية الصحية، عملنا يتطلب عدة مهارات والتي تتمثل في سرعة الاستجابة لطلبات المرضى والتعاطف مع حالاتهم بجميع أشكالها، والتعامل مع كافة الأنظمة الإلكترونية المتاحة لخدمة المريض.

مهارات

التعامل مع مختلف فئات المجتمع وفي مختلف الأوقات يتطلب مجموعة من المهارات العالية، منها الصبر والقدرة على التنسيق والإنصات، حيث أكد سرور: «بحكم التعامل مع حالات متنوعة، فإن طبيعة العمل تفرض بعض الضغوط، لكن، يمكن تجاوز ذلك من خلال تنظيم الوقت لتلبية متطلبات العمل والفصل بين الحياة الشخصية والحياة العملية ومواجهة بعض التحديات التي تتمثل في التعامل مع كبار السن في بعض الأحيان، خاصة أن التواصل يتم عبر الهاتف فقط، مما يشكّل بعض التحديات بالنسبة لهذه الفئة، لكن حرصي على تقديم الخدمة لهم بأفضل شكل ممكن ساعدني على إيجاد أفضل الحلول، حيث يتطلب عملنا الكثير من المرونة وحسن الاستماع والصبر.

خدمة المجتمع

رغم التحديات التي يواجهها سرور في مجال عمله، إلا أن رغبته في خدمة المجتمع والناس، وشغفه بالعمل الإنساني، أمور تدفعه لتقديم أفضل ما لديه، مما يجعله يشعر بالرضا الذي عبر عنه: «هناك إيجابيات عديدة في مجال عملي، أشعر بسعادة بالغة بعد تلبية طلبات المرضى ومساعدة الآخرين على أكمل وجه، ويزيد هذا الشعور خلال هذا الشهر الفضيل، حيث أضاعف جهودي لخدمة المجتمع والمرضى، وكوني موظف رعاية شؤون المرضى أسعى لمساعدتهم بشتى الطرق».

مناوبات

طبيعة عمل سرور تتطلب تطبيق نظام المناوبات، الأمر الذي يشكل بعض التحدي بالنسبة له، لكن شغفه بوظيفته وامتلاكه مهارات تنظيم الوقت جعلاه يتغلب على هذا الأمر، وهذا ما أكده بقوله: «قد تكون المناوبات صعبة أحيانًا، ولكن من المهم مواجهتها بتنظيم الوقت والتأقلم مع طبيعة العمل وبالتخطيط السليم بناءً على جدول المناوبات المطروح».

هوايات

يحاول سرور الذي يطمح إلى تعزيز قدراته في جميع مجالات خدمة المرضى ليكون من المطورين في مجال الرعاية الصحية، التخفيف من الضغوطات التي تفرضها الحياة وطبيعة وظيفته عبر ممارسة عدة هوايات التي تساعده على الاستجمام وتجديد طاقته ومنها السفر لمناطق، لم يسبق له زيارتها، واستكشاف عادات وتقاليد جديدة، ساعياً إلى تعزيز خبراته في الحياة، موضحاً أن السفر يزيد من خبراته، لافتاً إلى أنه زار العديد من البلدان منها اليابان وسويسرا، ومن التجارب التي أسهمت في تغيير شخصيته للأفضل القفز بالحبال من ارتفاع 200 أو 300 متر في إحدى المناطق السياحية في كندا، ومن الهوايات التي تساعدني في تخفيف الضغوطات، الغوص باستخدام المعدات، حيث يجعلني الغوص أتأمل في طبيعة الخالق وما أكرمنا به من نعم، مما يسمح لي بالسفر بعيداً بمخيلتي وعقلي لأكون في منأى عن أي ضغوطات أو أمور سلبية، كما أن القفز بالمظلات يحررني من جميع الضغوطات، ومن الهوايات الأخرى التي أتمتع بها اقتناء الساعات السويسرية وممارسة لعبة «الكروس فيت» التي تعلّم قوة التحمل.

التطبيب عن بُعد

يختص «مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد» التابع لـ«مبادلة» للرعاية الصحية بتقديم استشارات طبية عالية الجودة وفق مستوى عالٍ من الراحة والسرية عبر الهاتف، حيث يمكن الوصول مباشرة إلى طبيب مؤهل ليقدم للمريض الرعاية الصحية اليومية الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة عيادة أو مستشفى، والحصول على مساعدته للحصول على الخدمات في أسرع وقت وإفادتهم بأقرب مستشفى أو مركز طبي يمكنهم التوجه إليه إذا استدعت الحاجة إلى الحصول على علاج سريري، وتبدأ مراحل التواصل مع المريض من تلقي الاتصالات وتسجيل البيانات، بعدها يقوم الأطباء بمعاودة الاتصال، وتقديم مشورة طبية كاملة، وإذا قرر الطبيب ضرورة توجه المريض أو المريضة لإجراء فحص سريري، فإنه يوصي على المريض أحد مقدمي الرعاية الصحية المتخصصة، الذي يوجد على مقربة من مكان المريض لزيارته وتلقي مشورة طبية بشكل شخصي، ويقدم الطبيب للمريض التوجيه الطبي اللازم لإدارة شؤونه الصحية، ريثما يستطيع زيارة العيادة وخلال فترة أسبوع إلى أسبوعين من تاريخ الاستشارة الأولية، يقوم الطبيب بالاتصال بالمريض لمتابعة حالته، إذا لزم الأمر، للتأكد من حصوله على التوجيه الطبي والرعاية اللازمين من «مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد»، أو من أحد مزودي الرعاية الصحية الموصى بهم والاطمئنان على تحسن حالته.