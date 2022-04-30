صور.. يسبح 280 كلم لتمويل جمعيات خيرية

أكمل رجل فرنسي رحلته سباحة لمسافة 280 كيلومتراً حول جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط في 28 يوماً اليوم السبت، في تحد شخصي سمح له أيضاً بجمع الأموال لجمعيات خيرية. غادر جوليان ميفيل، الذي يعيش في قبرص، في 2 أبريل شاطئ بلدية بوموس (غرب) ووصل منتصف أبريل إلى فينيكودس (جنوب شرق)، ليكمل بذلك المرحلة الأخيرة من "سايبروس سويم تور" في الجزء الجنوبي من الجزيرة. وقال السباح، البالغ 40 عاماً، "كل شيء سار على ما يرام إلا أن ثلاث مراحل كانت أكثر خطورة".

وأضاف الرجل المتحدر من شمال غرب فرنسا "أثناء السباحة حول أكروتيري، كانت هناك أمواج عاتية وصل ارتفاعها إلى مترين، كان الأمر صعبا. بين الصخور والأمواج، أدى التعب والرياح إلى تعقيد هذه المرحلة التي استغرقت ثماني ساعات". وبعد انتهاء كل مرحلة، كان الفرنسي ينام في شاحنته التي كان يقودها صديق يساعده في إعادة التزود بالإمدادات.

وخلال الأحداث، التي نظّمت على طول المسار، مثل تنظيف شواطئ في كوريون وعقد مؤتمر لزيادة الوعي بآثار تغير المناخ، جمع جوليان ميفيل حوالي ثلاثة آلاف يورو سيتبرع بها لمنظمة "جينيريشن فور تشاينج" غير الحكومية للدفاع عن المجتمعات الضعيفة والمهمشة. ميفيل مع أفراد من المنظمة غير الحكومية وقال ميفيل "اخترت هذه الجمعية لإدارتها الجادة ولسبب شخصي هو استقبال اللاجئين ومساعدتهم".

وشهدت جمهورية قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تدفقا هائلا للمهاجرين في السنوات الأخيرة.

المصدر: آ ف ب