مواطنون يتبرعون بالمال لسداد ديون بلادهم

أعلنت ألمانيا، اليوم السبت، أن 236 مواطنا ألمانيا تبرعوا العام الماضي بأموال بشكل طوعي للحكومة للمساعدة في سدادا ديون البلاد. جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب من تحالف المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وقالت الحكومة إن إجمالي ما تبرع به أولئك المواطنون وصل بالضبط إلى 63 ألف و988 و54 يورو. ووصلت هذه الأموال إلى الحساب المعروف باسم "حساب سداد الديون" التابع لوزارة المالية والذي يستخدم بالتحديد لهذا الغرض. ونظرا لديون ألمانيا التي تقدر بمليارات اليورو بسبب جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا، تعد هذه التبرعات، حرفيا، مجرد قطرات على حجر ساخن. وكان الاستعداد لتقديم تبرعات في الماضي أعلى بكثير من العام الماضي، فقد وصل حجم التبرعات على هذا الحساب في عام 2018 إلى أكثر من 600 ألف يورو وهو ما يعادل عشرة أضعاف تبرعات العام الماضي. وقالت الحكومة إن "حساب سداد الديون أنشئ عن طريق وزارة المالية بناء على رغبة العديد من المواطنين المتحمسين، وهو متوافر للمدفوعات الطوعية، ومن المنتظر أن يستمر هذا السبب بشكله الحالي في المستقبل أيضا". وأوردت الحكومة، في ردها، أعلى خمس مدفوعات وصلت في العام الماضي إلى الحساب وهي تتراوح بين 15 إلى 25 ألف يورو.