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الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر شوال
هلال الشهر
30 ابريل 2022 17:58

تتحرى الدول الإسلامية، مساء اليوم السبت، هلال شهر شوال الذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان.
ودعت العديد من الدول الجمهور إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان.
إذا رصد هلال شوال مساء اليوم، فسيكون يوم غدا الأحد الموافق الأول من مايو، هو أول أيام العيد.
أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون غدا الأحد آخر أيام رمضان والاثنين أول أيام العيد.
كان إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك قال إن من المتوقع أن تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 2 مايو المقبل فلكيا.
وأضاف أن الشهر القمري الجديد يولد يوم الأحد 1 مايو الساعة 12:28 بعد منتصف الليل، متزامناً مع كسوف جزئي للشمس تشهده أقصي أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هلال شوال
عيد الفطر
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