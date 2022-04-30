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تقديم تفسير للالتهاب الغامض الذي يصيب الأطفال
طفل مريض
30 ابريل 2022 17:30

قدمت السلطات الصحية في الولايات المتحدة فرضية لتفسير الالتهاب الغامض الذي يصيب الأطفال في دول عدة عبر العالم.
ورجّحت السلطات الصحية الأميركية، بناء على تحاليل لإصابات بالتهاب الكبد الحاد لدى أطفال صغار جداً في الولايات المتحدة، أن يكون فيروس غدي وراء هذه الحالات الغامضة، لكنها مع ذلك لم تجزم بأنه السبب المؤكد.وعادة ما تتسبب الفيروسات الغدية، وهي شائعة، بأعراض تنفسية أو بالتهاب الملتحمة أو حتى باضطرابات في الجهاز الهضمي.
ولا تقتصر ظاهرة هذه الإصابات، غير معروفة المصدر بالتهاب الكبد، على الولايات المتحدة، إذ سجلت عشرات الحالات في كل أنحاء أوروبا، مما أثار مخاوف من إمكان تحوّلها إلى وباء جديد.
وجاء في منشور لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة: «في الوقت الراهن، نعتقد أن أحد الفيروسات الغدية قد تكون سبب هذه الحالات، ولكن لا يزال يجري درس عوامل بيئية أخرى».
وأوضحت الهيئة أن ما قد يكون تَسبَب بهذه الإصابات هو تحديداً الفيروس الغدي «من النوع 41» الذي يؤدي عادةً إلى التهابات حادة في المعدة والأمعاء.
ومن المعروف أصلاً أن الفيروسات الغدية تشكّل أحد أسباب التهاب الكبد، ولكن كان يُعتقد أنها لا تؤدي إلى الإصابة به إلا لدى الأطفال الذين يعانون ضعفاً في جهاز مناعتهم.
وشملت التحاليل بالتفصيل تسع حالات سجلت في ألاباما بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.
وراوحت أعمار الأطفال بين سنة واحدة وست سنوات، وكانوا جميعاً بصحة جيدة.
وعانى معظم هؤلاء الأطفال تقيؤاً وإسهالاً وبعض أعراض الجهاز التنفسي.
واستلزمت حالتا اثنين من الأطفال إجراء عملية زرع كبد لهما، وقد تماثلوا جميعاً للشفاء أو هم في طور التعافي.
وتبيّن أن الأطفال التسعة يحملون فيروساً غدياً، ورُصد وجود «النوع 41» من هذه الفيروسات لدى خمسة منهم.
واستبعدت الهيئة الصحية الأميركية أن تكون وراء الإصابات أسباب أخرى بينها كوفيد-19 وفيروسات التهاب الكبد «ايه» و«بي» و«سي».
وأشارت الهيئة إلى أن وجود فيروس «إبستين-بار» ثبت لدى ستة منهم، ولكن «لم يسجل وجود أجسام مضادة لديهم، مما يعني أنها عدوى سابقة لم تعد نشطة».
وأكدت الهيئة أنها تنسّق بشكل وثيق مع السلطات الصحية الأوروبية.
ويجري التحقيق كذلك في حالات شهدتها ولايات أميركية أخرى. وأعلنت السلطات الصحية في ولاية ويسكونسن هذا الأسبوع أنها تراجع أربع حالات محتملة لأطفال، من بينها وفاة واحدة.

المصدر: آ ف ب
مرض غامض
الالتهاب الكبدي
الأطفال
فيروس
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