صبا مبارك تلفت الأنظار في دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

لفتت الممثلة الأردنية صبا مبارك الأنظار، خلال دراما رمضان بشخصيتين مختلفتين قدمتهما في مسلسلين، فكانت صاحبة مكتب للمحاماة في مسلسل «suits» بالعربي، وفتاة شعبية في مسلسل «توبة».

«suits» نال نجاحاً كبيراً لأنه جيد من حيث السيناريو والإخراج والتمثيل، وكان قد حقق بنسخته الأصلية نجاحاً باهراً، ولاقى عدداً كبيراً من المتابعين. وهو نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأميركي الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم من عام 2011 - عام 2019، ودارت أحداثه في عالم المحاماة والقضايا، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى وتارا عماد، من تأليف محمد حفظي.

هذا القدر العالي من النجاح فاق توقعاتها، وتتذكر أن التعليق الذي أسعها كان من شاب عبر موقع «فيسبوك»، حيث أعرب عن آماله بالعمل معها في مكتب المحاماة، وكأنه صدّق الشخصية.

قدمت الشخصية بشكل جديد ومختلف تماماً عن النسخة الأجنبية بقناعة تامة بأن الجمهور سيعقد مقارنات، وهذا ما حصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى.