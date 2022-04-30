السعودية.. القبض على متسول بحوزته 110 آلاف ريال!

الرياض (الاتحاد)

في واقعة غريبة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت السلطات السعودية على شخص متسول بحوزته 110 آلاف ريال جمعها من المصلين.

ونشر الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو أثناء القبض على متسول في جدة وهو يمارس التسول أمام أحد المساجد.

وقال الأمن العام السعودي إنه تم القبض على متسول بحوزته مبلغ مالي قدره 110 آلاف ريال حصيلة تسوله واستعطافه للمصلين والمارة، مؤكدا إحالته لجهة الاختصاص.

وأوضح أن هناك صوراً عديدة وأساليب ينتهجها المستولون بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات المالية، مطالبا بعدم مساعدتهم في ذلك بإعطائهم الأموال. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، بينما أكد الأمن العام السعودي الاستمرار في مكافحة التسول مع تفعيل هاشتاج "لا تعطيهم".