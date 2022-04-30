محمد قناوي (القاهرة)

تفوق العديد من نجوم الدراما في الأدوار الثانية، رغم أنهم لا يتصدرون «تترات» المسلسلات، ولا يتقاضون أجوراً بالملايين، لكنهم أثروا شاشة الدراما في رمضان بأدوار البطولة الثانية، ونجحوا في أحيان كثيرة في سحب البساط من نجوم ونجمات العمل بأداء رفيع وكاركتر مختلف.

عرفات

فاجأ الممثل أحمد أمين، الذي قدّم هذه الكوميديا منذ سنوات في المسلسلات والبرامج، الجمهور المتابع لمسلسل «جزيرة غمام» بتجسيده لشخصية عرفات، الزاهد في الحياة، ليقدم الدور الثاني بمنتهي التألق والإبداع، فيثني عليه الجمهور والنقاد.

العمدة عجمي

ساهمت الملامح الحادة والبنيان القوى للفنان الكبير رياض الخولي، في إتقانه تجسيد الشخصيات الصعيدية، بل والتميز فيها منذ بداية مشواره الفني حتى اليوم، فقد شارك في عشرات الأعمال بشخصية الصعيدي، وفي كل مرة يقدم شيئاً جديداً وأداء متفرداً لا يمل الجمهور من مشاهدته، وفي موسم دراما رمضان الحالي يقدم الفنان أداءً رائعاً في دور «العمدة عجمي» كبير «جزيرة غمام» وحصد إشادات واسعة.

ممثلو الأدوار الثانية.. نجوم دراما رمضان

هالة.. وميسون

تواجدت الفنانة هالة صدقي، وهي نجمة كبيرة وصاحبة تاريخ، في رمضان من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي» وتجسد دور «ميسون»، وهي صديقة «فاتن»، وهي الصديقة الصدوقة لفاتن والتي تخفف عنها أحزانها، وأبدعت هالة في أداء الدور بشكل ترك تأثيراً كبيراً لدى الجمهور الذي أعجب بها وبخفة ظلها وكلماتها المضحكة وكانت عاملاً مهما في متابعة الجمهور للمسلسل.

وقالت هالة: لا أقيس الدور بمساحته، وإنما بتأثيره ومضمونه واختلافه وقبلته لهذا السبب لأثبت لجمهوري أنني قادرة على تغيير جلدي، وإثبات موهبتي دون النظر لمساحة الدور.

جابر أبو الهنا

برع الفنان أحمد بدير في تجسيد شخصية «جابر أبو الهنا» في مسلسل «راجعين يا هوى»، ليحول الدور من مجرد دور ثان مع بطل المسلسل خالد النبوي إلى دور بطولة أولي، حيث يرى «بدير» أن الدور ليس بحجمه ومساحته، وإنما بتأثيره ومضمونه واختلافه.

ويقول: لا أعتبر دور «جابر أبو الهنا» دوراً ثانياً لأن العمل بطولة جماعية، كما أنني أرى المسلسل عملاً مختلفاً فكرياً وتمثيلياً وإخراجياً مختلفاً، وله طعم رائع بالنسبة لي، لأنه من إبداعات الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة بعمقه وتفاصيله العظيمة التي تربينا عليها.

شكيب وفايز

قدَّم الفنان محمد ثروت على شاشة رمضان شخصيتين تنتميان للدور الثاني، الأولى شخصية المحامي شكيب الإسكندراني في مسلسل «فاتن أمل حربي»، والثانية شخصية مستر فايز مدرس الرياضيات والملقب بـ «وحش الرياضيات»، في مسلسل «دايماً عامر»، نجح «محمد ثروت» في أن يترك بصمة واضحة في دراما رمضان.

وأكد ثروت أن مساحة الدور أمر لا يشغله إطلاقاً، موضحاً أن اهتمامه ينصب على تفاصيل أي شخصية يقوم بتجسيدها، وكيف يقدمها وتجذب الجمهور لمتابعتها.

شيرين.. أحلام سعيدة

شاركت الفنانة غادة عادل بعدد من الأعمال الدرامية في المواسم الرمضانية السابقة، التي كانت لها البطولة المطلقة بها، مثل: «الميزان»، و«مكان في القصر»، وغيرها، ولكنها تخلت عن البطولة المطلقة وقدمت دوراً ثانياً مع النجمة يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة»، إذ جسدت دور «شيرين» سيدة تجاوزت الأربعين من عمرها ولم تتزوج، بل وترفض الزواج، رغم كل الضغوطات في حياتها وتعانى من الأرق الدائم، وبالطبع، فإن يسرا هي محور الأحداث وهي البطلة وغادة عادل تؤدي الدور الثاني الذي قدمته بتفوق واضح.

قدري الزيات المحامي

استطاع الفنان محمد شاهين أن يلفت النظر له بشكل كبير في الموسم الرمضاني الحالي، وذلك من خلال شخصية المحامي «قدرى الزيات»، ضمن أحداث مسلسل suits سوتس بالعربي، وأجمع النقاد ورواد الـ «سوشيال ميديا» أن شاهين يقدم أفضل أدواره على الإطلاق.

شامل وعزة

لفت الفنان أحمد صفوت في دور «شامل» والنجمة ندا موسى في دور «عزة» الأنظار إليهما في مسلسل «المشوار» رغم أنهما يقدمان الدور الثاني مع محمد رمضان ودينا الشربيني، لدرجة أن الجمهور أطلق على المسلسل «مشوار شامل وعزة»، حيث تلقى الثنائي إشادات كبيرة، واعتبر البعض أنهما المحرك الرئيسي للأحداث أكثر من محمد رمضان ودينا الشربيني.

ممثلو الأدوار الثانية.. نجوم دراما رمضان

نبيل التاجي

استطاع الفنان محمود عبد المغني أن يلفت إليه الأنظار هذا العام من خلال تجسيده لشخصية الضابط «نبيل الناجي» في مسلسل «العائدون»، والذي حقق نجاحاً وردود فعل كبيرة وقال: أنا ممثل ومهنتي هي العمل وتقديم الفنون الهادفة التي من شأنها إصلاح المجتمع.

وكيل المدرسة

يقدم الفنان صلاح عبد الله خلال موسم رمضان الحالي مسلسل «دايماً عامر» الذي يظهر من خلاله في دور وكيل المدرسة، الذي يطمع في منصب المدير بشكل كوميدي رغم ما تحمله الشخصية من شر، لتكون مشاركته هي أحد عناصر البهجة في العمل، حتى وإن تخلى في بعض الأعمال عن اللون الكوميدي، وقدم أدوار شر أو تراجيدي يستطيع أن يترك بصمة وعلامة مميزة في كل دور.