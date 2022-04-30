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هل يُمكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس في الدول العربية؟
هل يُمكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس في الدول العربية؟
30 ابريل 2022 13:20

شعبان بلال (القاهرة) 
ينتظر عشاق عالم الفلك ظاهرة جديدة، مساء اليوم السبت، وهي كسوف جزء للشمس، وسط تساؤلات حول إمكانية رؤية هذا الكسوف في المنطقة العربية. 
وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس إن الكسوف الجزئي للشمس غير مرئي في المنطقة العربية، موضحاً أنه سيكون مرئياً فقط في جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أميركا الجنوبية، وتكون أفضل رؤية له في الأرجنتين. 
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن كسوف الشمس يحدث دائماً عندما يكون القمر محاقاً، حيث يغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس في ذروة هذا الكسوف. 
وحسب المعهد القومي للفلك المصري، فإن الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته سوف يستغرق ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً.
فيما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية تشهد، اليوم، كسوفاً جزئياً للشمس عميقاً سيستمر 03 ساعات و52 دقيقة، وسوف يرصد في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أميركا الجنوبية، وهو غير مشاهد في الوطن العربي. 
ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءاً فقط من قرص الشمس، ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها، علماً بأن النسبة ستختلف اعتماداً على الموقع ضمن مسار الكسوف.

الكسوف الجزئي
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