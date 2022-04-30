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غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
غرق 8 أطفال لدى عودتهم من العمل في حادث مفجع بمصر
30 ابريل 2022 12:04

استيقظ المصريون السبت على فاجعة سقوط "تروسكل" يقل أطفالا في مياه إحدى الترع، بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.
 
وغرق 8 أطفال على الأقل وأصيب 6 آخرون من جراء الحادث، وفقا لمصادر طبية وقوات الأنقاذ.

ووقع الحادث على طريق إيتاي البارود - شبراخيت، حيث سقط التروسكل الذي يحمل الأطفال في ترعة ساحل مرقص، لدى عودتهم من العمل.

وقال سيد عابد من قرية جزيرة نكلا العنب في مركز إيتاى البارود بالبحيرة، إن الضحايا جميعا من قريته، وإن الحادث وقع قرب الفجر.

وأضاف عابد لموقع "سكاي نيوز عربية": "قوات الإنقاذ ظلت تمشط المياه حتى الصباح بحثا عن الضحايا، واستخرجت 8 جثث و6 مصابين".

وأوضح أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، كانوا عائدين من العمل في أحد مصانع البطاطس المجمدة، حيث يتوجهون للعمل يوميا بعد الإفطار ويعودون بعد السحور، لمساعدة أهاليهم في الإنفاق على أسرهم.

وتابع: "المصنع يقع في التوفيقية التي تبعد عن قرية الضحايا بحوالي 5 كيلومترات، لذلك كانوا يستأجرون التروسكل بمشاركة الأجرة بينهم لتوصيلهم للمصنع وإعادتهم منه يوميا" بحسب سكاي نيوز العربية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام، التي أصدرت بيانا باستقبال 8 جثث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 

المصدر: وكالات
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