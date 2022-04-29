ضبط شخصين قتلا 3 نمور نادرة في إندونيسيا

جاكرتا (د ب أ)

ألقت الشرطة في إندونيسيا القبض على شخصين أمس في مقاطعة آتشيه نصبا فخاخاً من الأسلاك تسببت في مقتل ثلاثة نمور نادرة (ببور سومطرية)، مهددة بالانقراض. وقال مسؤولون إنه تم العثور على النمور نافقة، وكانت تفصل بين كل منها 500 متر في منطقة زراعية شرقي آتشيه يوم الأحد الماضي، بعدما وقعت في الفخاخ التي صممت لاصطياد الخنازير البرية. ويمكن أن يواجه الرجلان عقوبة السجن خمسة أعوام إذا أُدينا بانتهاك قانون الحفاظ على التنوع الحيواني والحياة البرية، ويبقى في البرية نحو 400 ببر سومطري، وتواصل أعدادها التناقص بسبب الصيد الجائر.