أسرار «توب غان» في طائرة توم كروز

لاس فيغاس (أ ف ب)

من طائرة تحلّق فوق جنوب أفريقيا، كشف النجم الأميركي توم كروز تفاصيل فيلم «توب غان: مافريك»، وهو تتمة لفيلم «توب غان» الشهير الذي برز فيه الممثل عام 1986، ويتناول قصة الطيار الأميركي مافريك، بعد نحو 30 عاماً من الفيلم الأصلي. وخاطب كروز المشاركين في ملتقى «سينما كون» من الجو، وقال بصوت عال وسط هدير محرك الطائرة وصفير الريح «مرحباً بالجميع، كان في ودّي أن أكون معكم شخصياً، آسف للضوضاء»، وستبقى حبكة «توب غان: مافريك» سراً حتى عرضه الرسمي الأول في مهرجان كان السينمائي الشهر المقبل، لكنّ الفيلم قوبل باستحسان الصحافيين الذين حضروا العرض بدعوة من استوديوهات «باراماونت».