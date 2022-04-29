د. شريف عرفة يكتب: الشخصية الافتراضية!

حين نقرأ تعليقات الناس العجيبة على الإنترنت، نقنع أنفسنا بأنها لا تعبّر عنهم حقاً، بل هي مجرد تنفيس لا يظهر طبيعة الإنسان الحقيقية.. فالشخص الشرس في تعليقاته على مواقع التواصل، قد تجده لطيفاً مهذباً إذا قابلته وجهاً لوجه!

هذه القناعة مريحة لأنها تحافظ على رؤيتنا الإيجابية للطبيعة الإنسانية، إلا أن هناك وجهة نظر تخالف هذا التصور الحالم.

كان سيجموند فرويد يرى أن الإنسان يكبت رغباته البدائية بسبب الأنظمة الاجتماعية الحضارية الحديثة، إلا أنه يحاول التعبير عنها بشتى السبل الرمزية.. لكن بعد قرن من هذا الكلام، أصبح للإنسان متنفس هو الإنترنت، يتحرر فيه نسبياً من عيون الناس.. ألم يجعل هذا سلوكه الافتراضي أكثر تعبيراً عن مكنونات نفسه؟

في دراسة تحمل عنوان «هل نغرد أنفسنا الحقيقية؟» نشرت في دورية «كمبيوترز أون هيومان بيهافيور» وجد الباحثون أن تعليقات الناس على «تويتر» تتوافق بشكل كبير مع سمات الشخصية التي يتمتعون بها.. فالأشخاص الودودون «الذين يتقبلون آراء الآخرين»، والاجتماعيون، يميلون إلى الحصول على مزيد من المتابعين، في حين أن المستخدمين الذين يعانون من العصابية والانطوائية لديهم متابعون أقل!

يبدو هذا منطقياً إذا أردت رأيي.. فالشخص الانطوائي ليس لديه دافع كبير للدخول في نقاشات وسجالات واستعراض أفكاره وإظهار نفسه، والشخص العصبي قد يتهور بتعليقات مسيئة لمتابعيه تزيد نفورهم منه.. بينما الشخص الاجتماعي الودود يمارس طبيعته على مواقع التواصل فيكون أكثر تفاعلاً وانسجاماً مع الآخرين ما يجذبهم إليه ويجعل الخوارزميات تفضله عن قليل الكلام!

وفي دراسة أخرى، وجدوا أن اختيار صورة البروفايل يتسق هو الآخر مع طبيعة الشخصية! ففي دراسة تحمل عنوان «تحليل الشخصية من خلال اختيار صورة البروفايل على وسائل التواصل الاجتماعي» نشرت في مؤتمر AAAI الدولي العاشر للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، وجدوا أن الأشخاص الودودين والمثاليين «المنظمين» يظهرون مشاعر أكثر إيجابية في صور ملفاتهم الشخصية، بينما يفضل المستخدمون الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانفتاح «حب التجديد..» المزيد من الصور الجمالية! فهل معنى هذا أن الـ«سوشيال ميديا» ترينا حقيقة الأشخاص؟ تبدو الإجابة أكثر تعقيداً مما نعتقد.. فالتعبير الافتراضي قد يعطينا صورة عن نمط شخصية الإنسان «ما إذا كان عصبياً أو انطوائياً أو منظماً أو ودوداً أو محباً للتغيير..»، إلا أن الإنسان ليس مجرد «نمط شخصية.. بل لديه أيضاً محتوى معرفي قابل للتجدد والتطور.. وتشجعه الـ«سوشيال ميديا» لإظهار انفعال لحظي أو فكرة غير مكتملة، ولا تمثل القيم التي يتبناها حقاً على المدى الطويل.. قد يغضب المرء أو يخطئ التقدير مرة، فلا يعني هذا أن يوصم بأنه غضوب لا يجيد تقدير الأمور!

تغريداتنا المبتورة قد تسبب سوء فهم ورد فعل عدوانياً، لم يكن ليحدث لو كنا نتحدث في المقهى مع كوب شاي!