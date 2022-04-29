عمرو سعد.. «عالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

تألق الممثل عمرو سعد في أحداث مسلسل «توبة» في رمضان، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر موقع التواصل، وتصدرت بعض حلقات المسلسل وأغلب مشاهده المؤثرة، قائمة «تريند» الأكثر تداولاً عبر المواقع.

«عالمي» هي الكلمة التي يطلقها «توبة» على نفسه والذي يجسده عمرو سعد، فهو عاشق للحياة ويحب زوجته وولده «رحيم»، ويعيش بعيداً عن المشاكل وينسى الماضي، واثق في نفسه، أهل منطقته يحبونه لأنه «راجل جدع»، هذا باختصار حلقات الأسبوع الأول من العمل، الذي تنقلب بعد ذلك أحداثه رأساً على عقب، وبعد أن كان عملاً اجتماعياً كوميدياً، يتحول إلى عمل أكشن مليء بالانتقام والحزن، خصوصاً بعد أن قُتلت زوجته وابنه، على أيدي عصابة وما بين الانكسار والحنين والقوة والانتقام، استطاع عمرو سعد أن يتقمص «توبة» باحترافية عالية، مازجاً بين كل هذه المشاعر في آن واحد، فقد أثبت أنه ممثل ذو أداء عال في «الأكشن» بمعايير عالمية، وصاحب أداء وإحساس عاليين، يعرف تمام التعرفة كيفية الوصول لقلوب مشاهديه، وهذا ما لوحظ من خلال التفاعل الكبير على مواقع التواصل وردود الأفعال الكثيرة التي أشادت بأنه «عالمي في الأكشن».

يقدم المسلسل الذي يشارك في بطولته ماجد المصري، صبا مبارك، محمد لطفي، دياب، رحاب الجمل، أسماء أبواليزيد، دراما شعبية بين الأحياء التجارية في القاهرة وبورسعيد، ويركز على قصة «توبة» والظلم الذي يلاحقه في حياته، فبعد أن ترك ماضيه المشين، وقرر الاستقرار في مدينة جديدة لبدء حياة نظيفة، خالية من «الفلوس الحرام»، تنقلب حياته عندما ينكشف سره وماضيه مع ظهور شقيقه «إبراهيم» بعد خروجه من السجن، والذي لعب دوره دياب، والذي يتحد مع ألد أعدائه للانتقام منه، وإجباره للعودة من جديدة معهم في طريق الإجرام.