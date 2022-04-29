أبوظبي تحتفي بعيد الفطر مع مجموعة فعاليات ترفيهية

أبوظبي (الاتحاد) احتفالاً بعيد الفطر السعيد، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركائها، المجمّع الثقافي ومتحف اللوفر أبوظبي سلسلة متنوعة من البرامج والأنشطة الترفيهية طوال أيام العيد، في عدد من المواقع الثقافية في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، مُتيحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع المحلي للاستمتاع بعروض استثنائية رائعة.يقدم المجمّع الثقافي للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التفاعلية من بينها عروض الحكواتي والرسم والديكور وصنع الفوانيس وفنون البالون على مدار أيام العيد الثلاثة في مكتبة الأطفال.
يستضيف قصر الحصن عروضاً أدائية تقليدية للعيالة والربابة والتغرودة وسواها، بالإضافة إلى العادات الحرفية والممارسات التراثية مثل الصقارة. ويقدم للزوار هدايا خاصة بالعيد، مع إتاحة الفرصة للتوجه إلى بيت الحرفيين للاستمتاع بركن بالحناء وسلسلة من ورش العمل المخصصة لمختلف الأعمار. سيكون الأطفال من عمر 6 أعوام فما فوق على موعد في متحف اللوفر أبوظبي مع فيلم الرسوم المتحركة "زرافة" المستوحى من قصة حقيقية لأول زرافة تزور فرنسا. وسيأخذ الفيلم الذي تبلغ مدته 78 دقيقة الأطفال في رحلة تسرد قصة صداقة أبدية بين طفل صغير وزرافة يتيمة بينما تتكشف مغامراتهم معاً.
ويستضيف المتحف العائلات مع أطفالهم ممن هم فوق الـ 10 أعوام على موعد مع رحلة حول العالم من خلال فيلم العيد "حول العالم في 80 يوم" الذي تبلغ مدته ساعتان، ويأخذ المشاهدين في رحلة مع مخترع بريطاني غريب الأطوار وخادم صيني وفنان فرنسي طموح للفوز بالرهان.
وتقدم الفرقة الموسيقية في "اللوفر أبوظبي" عرضاً مباشراً في العيد، يتخلله عزف لأبرز المقطوعات من الموسيقى التصويرية للفيلم الكلاسيكي الصامت "مغامرات الأمير أحمد". ويُقام هذا العرض بالتعاون مع سينما عقيل وبيركلي أبوظبي. وهو مناسب للعائلات والأطفال من سن 9 أعوام وما فوق، وفرصة استثنائية للاستمتاع عبر مزيجه الفريد بين الارتجال والموسيقى الإلكترونية المعاصرة من العالم العربي.
ويحظى جمهور المتحف بفرصة الانطلاق في مهمة لهزيمة الأشرار مع صبي صغير يُدعى "كوبو" يتلاعب بالأوريجامي بطريقة سحرية من خلال الموسيقى. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 أعوام وما فوق الاستمتاع بفيلم الرسوم المتحركة الخيالي، حيث سيتعرفون على أهمية الروابط الأسرية والقدرة على إعادة كتابة مصيرهم.ويدعو "اللوفر أبوظبي" زواره للدخول في رحلة خاصة داخل أفكار الفنان الإماراتي أحمد عارف الظاهري واستعادة رحلته البصرية نحو عالم الفراسه، من خلال الصورة السمعية والبصرية المذهلة المستوحاة من البداوة، عبر بيئات مختلفة من القارات مع مناظر طبيعية جميلة على خلفية سماء الليل. وتُعرض تجارب سمعية وبصرية فريدة من نوعها، تُعرض تحت قبة المتحف، عبر تقنية الواقع المعزز التي تصطحب الجميع إلى أجواء المنازل الدمشقية حول الباحة العثمانية، البحرة الدمشقية.
ويقدم متحف قصر العين وواحة العين – أبوظبي عروض العيالة والرزفة يومي 2 و3 مايو، الساعة 4:00 عصراً و6:00 مساءً. وتحتفي في المناسبة مختلف مواقع العين الثقافية، بينها قلعة الجاهلي، قصر المويجعي، متحف قصر العين، واحة العين، مركز القطارة للفنون وبيت محمد بن خليفة.