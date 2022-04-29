«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. تبث 35 برنامجاً خلال العيد
شعار هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
29 ابريل 2022 19:54
الشارقة (الاتحاد) مواكبة لحالة البهجة والسرور التي تعيشها العائلات والأفراد في دولة الإمارات وكلّ أنحاء الوطن العربي بمناسبة عيد الفطر السعيد، تحتفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر مختلف قنواتها التلفزيونية ومحطاتها الإذاعية بأجواء العيد المميّزة، من خلال 35 برنامجاً متنوعاً. تشمل مختلف المجالات الاجتماعية والفنية والثقافية والترفيهية، ومجموعة من الأفلام والمسرحيات الكوميدية التي اختيرت بعناية لإدخال البهجة على قلوب المشاهدين والمستمعين في مختلف أماكن تواجدهم.
تلفزيون الشارقة يشارك تلفزيون الشارقة جمهوره احتفالات عيد الفطر من خلال 8 برامج متنوعة تغطي موضوعات ثقافية وتراثية، تتماشى مع أجواء العيد واجتماع أفراد الأسرة. وهي: «صباح الشارقة» الذي يرافق الجمهور خلال العيد في بث يومي مباشر، عدا يوم الجمعة، «مهرجان الشارقة للتسوق»، «الفنون الشعبية»، «على ذوقك» الذي يركز على فن الطبخ، و«معاً أصدقاء» الذي يتضمن فقرات ومسابقات ويمنح جوائز قيمة مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للأطفال. وتسلط القناة الضوء عبر «حكاية شعوب» على ثقافات بعض الجاليات العربية والأوروبية المتواجدة في دولة الإمارات، وعلى طقوسها في الأعياد والمناسبات الخاصة بها، في حين يصطحب «مع المنشد» في 3 حلقات متابعيه في رحلة مع أصداء الموسم ال 13 من برنامج منشد الشارقة والفرح بتتويج الفائزين بمراكزه الثلاثة الأولى. ولعالم الشعر الشعبي النبطي مكانته في برامج العيد على قناة الشارقة من خلال «سمار»، الذي يفتح على مدى 50 دقيقة في كل حلقة نافذة على القصيدة الشعبية في الإمارات والخليج العربي، وإبداعات الأسماء الشعرية المعروفة في هذا اللون محلياً وخليجياً وعربياً.
إطلالة الوسطى وتطلّ قناة الوسطى من الذيد على مشاهديها في العيد بمجموعة من الأفلام والمسرحيات يعيش من خلالها جمهور القناة أجواء عيد الفطر السعيد، إضافة إلى برنامجي «الحصن و»يوميات الوسطى«. وكانت القناة عرضت برنامج»الحصن«خلال شهر رمضان وحظي بمتابعة واسعة، وستواصل بث حلقات جديدة منه مخصصة للعيد، في بث مباشر خلال مساءات أول وثاني وثالث أيام العيد، إلى جانب 3 حلقات خاصة من برنامج»يوميات الوسطى«بعنوان»عيدكم مبارك«، تتضمن لقاءات مع شخصيات متميزة من أبناء المنطقة.
الشرقية من كلباء وتُثري قناة الشرقية من كلباء أوقات جمهورها ب 5 برامج مخصصة لعيد الفطر المبارك هي: البرنامج الصباحي المباشر»عيدكم مبارك«الذي يتيح للجمهور فرصة المشاركة في مسابقة يومية عبر الهاتف، والبرنامج الجديد»في الشرقية«الذي يستعرض الأماكن السياحية التي تُعزز تجربة زوار المنطقة الشرقية خلال إجازة العيد. وفي عودة إلى ذكريات العيد في الماضي، تبث القناة برنامج»ذكريات العيد«، فيما يستمر برنامج»كواليس«في استضافة عدد من الفنانين الخليجين في حديث شيق عن كواليس أعمالهم خلال الموسم الرمضاني، ويستكمل برنامج»السوق القديم«حلقاته الرمضانية ومسابقاته المشوّقة من خلال حلقات جديدة تُبث أيام العيد.
الشارقة الرياضية ولعشاق الرياضة، فهم على موعد مع حزمة برامج وتغطيات، تواكب خلالها قناة الشارقة الرياضية احتفال الجمهور الرياضي بعيد الفطر السعيد، مع متابعة جديد الأحداث الرياضية، إذ تقدم القناة 3 حلقات خاصة بالعيد من برنامج»واحد من الثلاثة«. وضمن تغطيتها الخاصة بالمباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2021 - 2022، تخصص القناة حلقات استثنائية من برامجها»من الإمارات«، »الخط الرياضي«، »كأس المحترفين«، »ستوديو التحليل المرافق للمباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين«و»ملاعبنا«، كما تنقل يوم 4 مايو للمشاهدين نهائي كأس رابطة المحترفين لإمتاع جمهور القناة ومتابعي البطولة.
إذاعة الشارقة وخصصت إذاعة الشارقة لمستمعيها 18 برنامجاً للعيد، منها 3 برامج مباشرة تتسم بالطابع الاجتماعي وهي:»صباح العيد«، الذي يستقبل تهاني الجمهور لمدة ساعة كاملة، »فرحة العيد«من الساعة 5:00 مساءً حتى الساعة 6:30 مساءً، ليضفي الفرحة على وجوه الأطفال واليافعين، ويليه البرنامج المباشر»ليالي العيد«الذي يبث من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 10:30 ليلاً، ويقدم مسابقات وجوائز ولقاءات مع عدد من الضيوف والفنانين. وسجلت الإذاعة للعيد 15 برنامجاً، تتكون من 3 حلقات، باستثناء برنامج»مقاصد العيد«الذي يبث في حلقة واحدة، ويركز على مقاصد الشرع من يوم العيد والغاية من إظهار الفرح والسرور والاجتماع مع الأهل والأصدقاء ومواساة الفقراء والمحتاجين. وتتنوع موضوعات برامج الإذاعة للعيد بين دينية واجتماعية وتراثية وثقافية وصحية وقصصية، وجاءت تحت العناوين التي توحي بمضمونها ومحتواها وهي:»مقاصد العيد«، »نسائم العيد«، »لمسة فنان في عالم الطبخ«، »العيد شعراً«، »العيد في الإمارات عادات وتقاليد راسخة«، »مع الجمهور«، »مفاتيح الحياة«، »اعتدال وتوازن«، »وجبات وسعرات«، »نفحة عطر«، »هكذا كانوا«» و«أحكي لي حكاية».
إذاعة «بلس 95» وتواكب إذاعة «بلس 95» عيد الفطر من خلال برنامج مباشر يبث في 3 حلقات، تستمر كل حلقة لمدة 3 ساعات، ويبرز البرنامج المظاهر الاحتفالية بعيد الفطر. ويسلط الضوء على الوجهات السياحية العائلية التي يمكن زيارتها خلال العيد في إمارة الشارقة، ويتضمن البرنامج مسابقة تدعو المستمعين لإرسال رسائل نصية قصيرة للحصول على فرصة للتحدث على الهواء، ويختار البرنامج 3 فائزين في كل حلقة.