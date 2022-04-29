«مدن ياس الترفيهية».. كيف تحتفل بعيد الفطر؟

أبوظبي (الاتحاد) تستعد مدن ياس الترفيهية لاستقبال ضيوفها خلال عطلة عيد الفطر السعيد بأجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية مثل رقصة «العيالة» التراثية وسواها من الفعاليات. وتمنح الوجهات الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة في «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي». وتقدم مدن ياس الترفيهية للأطفال بهذه المناسبة قسيمة عيدية لاستخدامها لدى أي من منافذ التجزئة المختلفة، عند شراء تذكرة الدخول ليوم الواحد خلال عطلة العيد فقط. ويمضي الضيوف أوقاتاً مليئة بالمرح والترفيه والمغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تحتضنها مدينة الألعاب المائية المستوحاة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق.
وتستضيف خلال عطلة العيد أجمل العروض والأنشطة الممتعة مثل الرسم على الوجوه، والنقش بالحناء.وتقدم «ياس ووتروورلد أبوظبي» لضيوفها الصغار فعالية «الحمدانية ورقصة العيالة»، مع تسليط الضوء على شخصية «سلطان» المحبوبة، حيث سيتعلم الأطفال خلالها طريقة لف الحمدانية، غطاء الرأس التقليدي الذي في الإمارات، مع فرصة الفوز بجوائز متعددة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية في أرجاء مدينة الألعاب المائية ومشاهدة العروض الموسيقية والتقاط أجمل الصور التذكارية مع الصقارين والصقور، بالإضافة إلى الاستمتاع بموسيقى ال «دي جي» عند بحيرة أمواج، وحفل شواء مميز وتناول أشهى المأكولات. وفي «عالم فيراري أبوظبي»، يكون الضيوف على موعد مع أوقات عائلية فريدة مع أروع العروض المستوحاة من علامة فيراري العريقة، بالإضافة إلى عروض رقصة «العيالة» التراثية على مسرح لابياتزا وعند مدخل المدينة.
وتتاح للأطفال فرصة قضاء أوقات مليئة بالمرح والبهجة في المنطقة العائلية التي تضم نسخاً مصغرة من أشهر الألعاب، والتي صُممت خصيصاً لتمنح الأطفال وعائلاتهم تجربة ترفيهية فريدة مستوحاة من روح «فيراري». ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء وتجارب حماسية على متن الأفعوانيات الشهيرة التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية مثل «فورمولا روسّا» و«طيران الأبطال» و«سباق التيربو»، في حين توفر لعبة «تحدّي فيورانو جي. تي» أجواء تنافسية مميزة تتيح للعائلات التنافس والسباق على مسارات متوازية وملتوية بسيارات فيراري إف 430 سبايدر. وللراغبين بالاحتفال بعطلة العيد بصحبة الأهل والأحبة، تقدم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تجربة ترفيهية استثنائية في 6 مناطق رائعة صممت خصيصاً لتعود بالضيوف إلى ذكريات الطفولة الجميلة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض «العيالة» التراثية عند مدخل المدينة الترفيهية، وقضاء أجمل الأوقات ولقاء شخصيات «دي سي سوبر هيروز» وشخصيات الأنيميشن المفضلة. ونظراً للاقبال الكبير التي حظيت بها احتفالية «موسم باتمان» في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، فقد حرصت المدينة على تمديد فترة الاحتفالية حتى نهاية شهر مايو، لتتيح فرصة الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة.