«واتساب» يجرب ميزة جديدة

شعبان بلال (القاهرة) يختبر تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من استخدام حسابهم على عدة هواتف في نفس الوقت وهي ميزة تظهر للمرة الأولى. وقال تقرير، نشره موقع theverge، إن مستخدمي التطبيق سيكون بإمكانهم فتحه على هواتف أخرى في نفس الوقت، مع وجود تزامن وتحديث للرسائل على الهاتفين بشكل فوري، لكنها رغم ذلك ستكون رسائل مشفرة من طرف إلى طرف لضمان السرية والأمان للمستخدمين. وبحسب التقرير، فإن طريقة استخدام الميزة ستكون مشابهة لاستخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، وذلك عن طريق مسح الرمز الظاهر على التطبيق الموجود بالهاتف الرئيسي المسجل عليه الحساب. ولم تظهر الميزة الجديدة لدى مستخدمي التطبيق بعد لأنها مازالت في مرحلة التجريب، لكن من المتوقع أن تظهر لدى مستخدمي هواتف «آندرويد» أولا وبعدها تظهر تدريجيا لدى مستخدمي نظام «IOS». وكان «واتساب» قد طوّر مؤخرا إمكانية استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر WhatsApp web دون اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت نهاية العام الماضي، وكذلك إمكانية فتح «واتساب» على عدة أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت، وهو ما وسع من استخدام التطبيق.