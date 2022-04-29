السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«واتساب» يجرب ميزة جديدة
شعار تطبيق "واتساب"
29 ابريل 2022 18:57

شعبان بلال (القاهرة)
يختبر تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من استخدام حسابهم على عدة هواتف في نفس الوقت وهي ميزة تظهر للمرة الأولى.
وقال تقرير، نشره موقع theverge، إن مستخدمي التطبيق سيكون بإمكانهم فتحه على هواتف أخرى في نفس الوقت، مع وجود تزامن وتحديث للرسائل على الهاتفين بشكل فوري، لكنها رغم ذلك ستكون رسائل مشفرة من طرف إلى طرف لضمان السرية والأمان للمستخدمين.
وبحسب التقرير، فإن طريقة استخدام الميزة ستكون مشابهة لاستخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، وذلك عن طريق مسح الرمز الظاهر على التطبيق الموجود بالهاتف الرئيسي المسجل عليه الحساب.
ولم تظهر الميزة الجديدة لدى مستخدمي التطبيق بعد لأنها مازالت في مرحلة التجريب، لكن من المتوقع أن تظهر لدى مستخدمي هواتف «آندرويد» أولا وبعدها تظهر تدريجيا لدى مستخدمي نظام «IOS».
وكان «واتساب» قد طوّر مؤخرا إمكانية استخدامه عبر أجهزة الكمبيوتر WhatsApp web دون اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت نهاية العام الماضي، وكذلك إمكانية فتح «واتساب» على عدة أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت، وهو ما وسع من استخدام التطبيق.

واتساب
تطبيق
تحديث
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©