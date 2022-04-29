السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
العالم يشهد ظاهرة فلكية بديعة
كسوف الشمس
29 ابريل 2022 18:46

أحمد شعبان (القاهرة)
يشهد العالم، السبت، كسوفاً جزئياً للشمس في أجزاء من نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث يُغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس، مما يتيح الفرصة لهواة الفلك مشاهدة هذا الحدث الفلكي البديع في بعض أجزاء من العالم.
سيكون كسوف الشمس الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأميركية، 18:45 بتوقيت غرينتش.
ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.
وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أنه، طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد، فإن الكرة الأرض سوف تشهد كسوفاً جزئيا للشمس غداً السبت يبدأ عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.
وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه عند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة تكون ذروة الكسوف، حيث يُغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس. وعند هذه اللحظة، يحدث اقتران شهر شوال لعام 1443هـ، أي أن ميلاد شهر شوال يبدأ بعد هذه اللحظة مباشرة.
وأضاف القاضي "يمكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس في جنوب وغرب أميركا الجنوبية، والمحيط الباسيفيكي، والمحيط الأطلنسي، وجزء من القارة القطبية الجنوبية، وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً".
ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. في هذه الحالة، يحجب الشمس جزئيًا عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها.

كسوف الشمس
ظاهرة فلكية
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
الرياضي
اتحاد الكرة يكشف عن استراتيجية كرة السيدات
اليوم 10:31
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©