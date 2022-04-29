«تيك توك».. كيف تواجه التنمر؟

أبوظبي (الاتحاد)

قامت «تيك توك»، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة، بإحياء قيم شهر رمضان الأصيلة من خلال تفعيل هاشتاجات وتحديات مختلفة ومشاركة صناع المحتوى لتعزيز قيم التكاتف والتسامح والعطاء والخير. وتتطلع إلى تسليط الضوء بشكل مكثف على التسامح من خلال سلسلة محتوى توعوي يقوم من خلالها فريقها الإقليمي بمشاركة قصص حول التنمر. وتلعب المنصة دوراً مهماً في توعية المجتمع، وإبراز قيم التسامح الحقيقية عبر الإنترنت، معتمدة على الشهر الكريم الذي يجلب معه فرصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.

ومن خلال الفيديوهات المؤثرة تُسرد قصص مختلفة، حيث يتحدث أعضاء رئيسيين من فريق «تيك توك» ويشاركون قصصهم ومواجهاتهم مع التنمر، بالإضافة إلى تعريف المشاهدين بآليات السلامة المتبعة لمكافحة التنمر.

شارك في الفيديو محمد سويدان، موظف «تيك توك» الأصغر سناً بالمنطقة وأحد صناع المحتوى وقال: تفقد الكلمات قوتها إذا لم يتم الاستماع الحقيقي لها وفهم معناها، ومهمتنا الإلهام والإبداع، وجلب السعادة، ما يعزز الارتباط بالمستخدمين، الذين يمكنهم الاستمرار في دفع المبادرة إلى الأمام.وقال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى لشمالي أفريقيا في «تيك توك»: استطاع فريقنا من خلال هذه الفيديوهات دعم موقفنا الرافض للتنمر من خلال الترويج لمجتمع سعيد وآمن. ونتطلع إلى دعم التغيير الإيجابي للمستخدمين، ونعمل على إبراز القضايا المهمة التي تؤثر على مجتمعاتنا الإقليمية، حيث يتطلب هذا الجهد تحديثات متعددة لتحسين تجربة المستخدم وآليات السلامة التي يتم نشرها بانتظام. ونأمل أن تساعد هذه التغييرات في غرس قيم المسؤولية الرقمية.

يهدف الفيديو إلى توعية المستخدمين بنوعية المحتوى الذي يحرض على التنمر أو المضايقة، كما يطلعهم على كيفية إعادة التفكير قبل نشر التعليقات السلبية. ويسلط الفيديو الضوء أيضاً على ميزات الأمان المتعددة، والتدابير التي اتخذتها المنصة، مثل الإبلاغ عن التنمر وتنقية التعليقات، لمجتمع صحي وإيجابي داخل التطبيق. وستطلق «تيك توك» هاشتاجات #BeTheChange و#كن_بداية_التغيير، لتشجيع المستخدمين على مشاركة قصصهم مع التنمر، وكيف تغلبوا على ذلك، وكيف يريدون أن يكونوا التغيير.