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«إرث أبوظبي» يواصل توزيع وجبات الطعام
«إرث أبوظبي» يواصل توزيع وجبات الطعام
29 ابريل 2022 14:28

أبوظبي (الاتحاد) 
يتعاون «إرث أبوظبي» الذي يُعدّ الشريك الاستراتيجي لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، على توزيع أكثر من 30 ألف وجبة إفطار متكاملة يومياً طوال شهر رمضان المبارك للسكن العمالي في العاصمة من مختلف الثقافات والأديان، ترسيخاً للدين الحنيف وتكريماً للقيم النبيلة التي غرسها المغفور الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والتي تتجسد في ثقافة العطاء والمؤاخاة للدولة والتي تعدّت حدود الوطن. 
ويلتزم «إرث أبوظبي»، كونه الداعم الرئيس للمبادرة بكامل معايير السلامة والصحة الغذائية والنظافة تحت مراقبة الجهات المعنية في وحدة الإنتاج المركزية التي تبلغ مساحتها 9 آلاف متر مربع. ومنذ بداية المبادرة عام 2004 ولغاية يومنا وزِّعت أكثر من 15 مليون وجبة إفطار، وحتى أثناء الجائحة استمر التوزيع من دون انقطاع، حيث سلِّمت صناديق الإفطار بأمان إلى مختلف الأماكن في إمارة أبوظبي، وفقاً للشروط الصحية. 
وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «إرث أبوظبي»: تعكس هذه المبادرة ثقافة الخير والتسامح التي قامت عليها دولة الإمارات، وإنه لشرف حقيقي أن نكون جزءاً من هذه المبادرة منذ أن أُقيمت سنوياً عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».
 وتحرص المبادرة على تنويع الأطعمة الموجودة بصندوق الإفطار ومراعاة مختلف الأذواق أثناء الطهي، حيث استخدمت وحدة الإنتاج المركزية لتحضير الصناديق، 500 طن من البروتين، و150 طناً من الأرز، و200 طن من الخضراوات المحلية شاملة السلطة، بالإضافة إلى 7 أطنان من البهارات. 
واستطاع «إرث أبوظبي» أن يوزع مليون وجبة إفطار خلال شهر رمضان لهذا العام في 10 مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي، بالتعاون مع فريق يفوق عدده 425 من طهاة ومشرفين وسائقين وموظفين لوجستيين ومسؤولين عن تعبئة وتجهيز الصناديق.

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