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"واتساب" يعترف بالمشكلة.. ويكشف ما فعله
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29 ابريل 2022 13:57

أكد تطبيق التواصل الفوري "واتساب" أنه أصلح أعطالا فنية أدت إلى انقطاع خدمته في مناطق عدة بالعالم، بينما أبلغ 40 ألف شخص في بريطانيا عن مشكلات في استخدامه.
 
وذكر موقع (Downdetector) المعني بمتابعة حالة المنصات الرقمية الشهيرة، أنه جرى تسجيل أكثر من 41 أف انقطاع في خدمة "واتساب" مساء الخميس.

وبعد أقل من ساعة، انخفض رقم الانقطاعات إلى 36 ألفا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة، أن معظم الانقطاعات في خدمة "واتساب" ببريطانيا حدثت في لندن ومانشستر وبرمنغهام. 

لكن المشكلة تعدت حدود بريطانيا، فقد جرى تسجيل انقطاعات في خدمة "واتساب" في دول عدة حول العالم، مثل الولايات المتحدة، حيث اعترف "واتساب" بوجود مشكلة وقال إنه يعمل من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها.

المصدر: وكالات
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