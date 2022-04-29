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سينتيا خليفة: «دايماً عامر» ناقش قضايا شائكة
سينتيا خليفة: «دايماً عامر» ناقش قضايا شائكة
29 ابريل 2022 13:50

علي عبد الرحمن (القاهرة) أعربت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لـ «الاتحاد»، عن سعادتها بالتواجد في الموسم الرمضاني من خلال أحداث مسلسل «دايماً عامر»، وتجسد شخصية «ماهيتاب»، مدربة اليوجا بمدرسة رؤية إنترناشونال، ولديها هوس قاتل بمواقع التواصل الاجتماعي، ويسبب لها ذلك الهوس العديد من المواقف والأزمات الطريفة، كما أنها تدعم إحدى الطالبات بالمدرسة عندما تتعرض للتنمر بسبب إصابتها بمرض «البهاق»، وتصدر ذلك المشهد رد فعل إيجابي على منصات التواصل الاجتماعي، وعن كيفية تعامل المحطيبن مع مرضى «البهاق»، والآثار النفسية السلبية التي يتعرضون لها جراء التنمر عليهم، قد تصل إلى حد الانتحار، والخوف والذعر من التعامل مع الآخرين، وعلاجها يتمثل في بالفهم الجيد للدين، وغرس قيم المجتمع الإنسانية داخل الطفل منذ الصغر لتربية نشء سوي، وإعلاء روح التسامح والمساواة، واحترام الاختلاف بين البشر، سواء كان ديني أو دنيوي.

وأوضحت أن أحداث العمل ناقشت العديد من القضايا الاجتماعية منها يتناول مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولته مصطفي شعبان، ولبلبة. عن تعاونها الفني الأول مع مصطفى شعبان كشفت سينتيا عن أنه فنان في غاية الرقي ويتعامل مع الجميع بكل ود، وعلى المستوى الفني شخصية داعمة لكل من حولها لخروج أفضل ما فينا فنياً، كما أنه يتمتع بخفة ظل كبيرة تضيف أجواء من البهجة والمرح على كواليس العمل، وهذا ما ظهر للمشاهد من خلال أحداث المسلسل رغم مناقشته قضايا شائكة.

رامز جلال

وعن كواليس ظهورها في برامج المقالب «رامز موفي ستار»، كشفت سينتيا عن أنها تلقت دعوة لحضور لمشاركة الفنان العالمي فان دام، فى فيلم سينمائي ومطلوب فنانة عربية لتأدية المشاهد بالسعودية معه، ومنذ بداية تصوير الحلقة لم تتخيل أنها تتعرض لمقلب، لأنه لا يوجد اتفاق مسبق مع رامز جلال، بالإضافة أن طبيعة شخصيتها العاشقة للمرح واللهو، وكنت سعيدة للغاية.

مشاركات عالمية

وعلى الصعيد السينمائي تنتظر سينتيا بدء تصوير أحداث فيلمها الأميركي «Cecline Holiday»، وتجسد شخصية سيدة عربية تقيم في إيطاليا وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة، كما تشارك في أحداث بطولة المسلسل الأميركي «Paper Empire»، والذي يناقش عالم الموسيقي، ويشاركها بطولته Danny Glover.

الطقوس الرمضانية

وعن أجواء رمضان أكدت سينتيا أنه يتسم بروح الصفاء والنقاء، وهو بالنسبة لي استراحة روحية إنسانية، تتسم بالمحبة والتآخي بين الناس، مضيفة أنها تعيش أجواء شهر رمضان للعام الثاني على التوالي بمصر، وما يصاحبه من تقاليد وعادات وأنشطة خيرية وجهودها في توفير أجواء رمضانية تدخل البهجة والسرور على الجميع وحول مظاهر الاختلاف في الاحتفاء بالأجواء الرمضانية بين القاهرة وبيروت، أكدت أن كل بلد يتمتع بطقوس وتقاليد عريقة، والإيمان والالتزام والعمل الصالح محله القلب، والأشياء الأخرى تصبح كماليات للإنسان، ولكن القاهرة تتمتع بأجواء خاصة جداً، تشعر بها في كل شارع.

مصر
دراما رمضان
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