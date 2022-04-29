وفاة رائد الموسيقى الإلكترونية الألمانية كلاوس شولتزه

توفي عن 74 عاماً رائد الموسيقى الإلكترونية الألمانية كلاوس شولتزه الذي ألهمت أعماله موسيقيين كثر، على ما أعلن نجله الخميس عبر فيسبوك.

وكتب ماكسيميليان شولتزه إنّ كلاوس شولتزه رحل الثلاثاء "بشكل مفاجئ وغير متوقع" رغم أنّه كان يصارع أحد الأمراض.

ويُعتبر شولتزه المولود في 4 أغسطس 1947 في برلين أحد أهم مؤسسي الموسيقى الإلكترونية الألمانية التي تركت بصماتها على عدد من الأعمال المعاصرة.

وخلال سبعينات القرن الفائت، اعتُبر شولتزه الذي كان طوله يبلغ مترين أحد أبرز وجوه موسيقى الـ"سبايس روك" إلى جانب مايك أولدفيلد وفرقة "بينك فلويد" الإنجليزية. وكان لفترة عضواً في فرقة "تانجرين دريمز" الألمانية المتخصصة في موسيقى الـ"كراوتروك".

وفيما بدأ شولتزه عازفاً على الغيتار انتقل بعدها للعزف على الدرامز، وأنجز أنواعاً عدة من الأعمال الموسيقية كموسيقى الأفلام وأعمال مستوحاة من الموسيقى الكلاسيكية بالإضافة إلى إنجازه أغنيات لنجوم متنوعين (كالفرقة الألمانية ،ألفافيل). وأصبحت مقطوعاته التي يتجاوز عدد منها الثلاثين دقيقة من الأعمال الكلاسيكية في الموسيقى الإلكترونية.

وطبعت أعمال شولتزه ونمطه الموسيقي عدداً كبيراً من الفنانين من بينهم براين إينو وديفيد بووي ودايمون ألبارن وكانييه ويست.



