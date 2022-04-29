مسلسلات رمضان المؤجلة تعرض بعد العيد

سعيد ياسين (القاهرة) قرر أصحاب المسلسلات التلفزيونية التي خرجت من ماراثون رمضان الدرامي، عرضها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، سواء على شاشة عدد من القنوات الفضائية أو على المنصات الإلكترونية، بعد نجاح التجربة خلال الفترة الماضية، مستندين إلى وجود مواسم موازية ومهمة بعيداً عن رمضان عرضت خلالها العديد من المسلسلات الناجحة.

«ليلة السقوط»

ويأتي في مقدمة هذه المسلسلات «ليلة السقوط» من بطولة عدد كبير من الفنانين العرب من مصر، وسوريا، والعراق، والأردن، منهم طارق لطفي، وباسم ياخور، وصبا مبارك، وكندة حنا، وجواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، وسمر محمد، وذو الفقار خضر، وإخراج ناجي طعمي، وتأليف مجدي صابر الذي قال لـ «الاتحاد»: إن أحداث المسلسل تدور في إطار درامي تشويقي يوثق الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية في حق أهل العراق خلال ثلاث سنوات عجاف شهدت أحداثاً مأساوية دموية، وهي الفترة من 2014 حتى 2017، وأشار إلى أن العمل يعد الأول من نوعه الذي ينقل صورة واقعية للأهوال التي مرت بالمنطقة العربية، وأفعال تنظيم «داعش» الإرهابي الوحشية في مدينة الموصل بشكل خاص، ومدن العراق بشكل عام، ليكون أداة فضح لكل ما حدث من أفعال وحشية رصدتها وسائل الإعلام وكشفتها للرأي العام، ويبرز المسلسل الحقائق الغائبة عن هذا التنظيم أمام العيان، ويركز على تكاتف شعب العراق بكل مكوناته وطوائفه في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل.

«عالم موازي»

أما مسلسل «عالم موازي»، الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وتأليف وإخراج هشام جمال، فيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية إلى جانب عدد من القنوات الفضائية، وكان المسلسل خرج من سباق رمضان بسبب وجود مسلسل آخر لمنتجه هو الجزء الثاني من «في بيتنا روبوت» لشيماء سيف، وعمرو وهبة.

وقال هشام جمال: إن أحداث «عالم موازي» تقع في 15 حلقة فقط، وتدور في إطار اجتماعي كوميدي حول عروسة «دمية» تتحول بمرور الأحداث إلى إنسانة حقيقية، وتواجه العديد من المواقف الصعبة والكوميدية في كل حلقة من حلقات المسلسل، ونفى أن يكون العمل مقتبس من أعمال أخرى.

«الثمانية»

ويعرض مسلسل «الثمانية» الذي يشارك في بطولته آسر ياسين، وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمود البزاوي، وريم مصطفي، ومنذر رياحنة، ومحمد علاء، وتأليف المستشار تركي آل شيخ، وإخراج أحمد مدحت، على إحدى المنصات الإلكترونية إلى جانب قنوات «mbc»، وأكد آسر إنه يراهن على نجاح المسلسل الذي توفرت له كل عوامل النجاح المادية والفنية، وفريق عمل عالمي في التصوير والتلوين والخدع البصرية والجرافيكس والموسيقى وغيرها، كما استغرق التحضير له وتنفيذه فترة طويلة، ويدور في إطار درامي تشويقي حول رحلة بحث شاقة عن عصابة، وأشار إلى أن شخصيته في العمل مركبة ومختلفة عن كل أدواره السابقة، ومنها دور المحامي الذي جسده في رمضان من خلال مسلسل «سوتس بالعربي»، خصوصاً وأنه يحرص على تنوع أدواره ومضامين أعماله، وهو ما وجده في «الثمانية».

«النزوة»

ويعرض مسلسل «النزوة» لخالد النبوي، وعائشة بن أحمد، وسلوى محمد علي، وعمر الشناوي، ومراد مكرم، وسالي شاهين، ورمزي العدل، وإخراج أمير رمسيس، على منصة «شاهد»، وكان تقرر خروج المسلسل من رمضان بسبب مشاركة النبوي في بطولة مسلسل «راجعين يا هوا» الذي عرض خلال الشهر الكريم، ويجسد النبوي في «النزوة» شخصية شاب يدعي «عمر شاهين» يتعرض لمشاكل كثيرة يحاول تجاوزها.

«منحنى خطر»

وقررت جهة إنتاج مسلسل «منحنى خطر» لمصطفى قمر، ومنذر رياحنة، وهالة فاخر، وميريهان حسين، وسميرة توفيق، وراندا البحيري، ومحمد مهران، وإخراج وائل عبدالحميد، استكمال تصويره الذي توقف خلال شهر رمضان ليعرض قريباً، والمسلسل ينتمي لدراما الغموض والتشويق، ويدور حول «سيف»، الذي يجد نفسه متورطاً في قضية قتل أقرب الناس إليه، ويحكم عليه بالإعدام، ويظل يبحث طوال أحداث المسلسل عن حل لغز هذه القضية.







«مزاد الشر»

الأمر نفسه ينطبق على مسلسل «مزاد الشر» لكمال أبو رية، وهالة فاخر، ومحمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي ومحمد عبدالجواد، وأحمد سلامة، وإخراج ممدوح زكي، وهو مسلسل اجتماعي صعيدي تدور يحارب العنف والتفكك الأسري، وتدور أحداثه في قرية في صعيد مصر، حيث يتأجج الصراع رجلين لزعامة القرية وعلى تجارة القمح في الصعيد ككل، وقبل وفاة أحدهما يوصي بأن يكون ابنه الثاني هو الكبير من بعده فينشأ صراع بين الأخوة من جانب وبين عائلة الرجل الثاني من جانب آخر.

مسلسلات أخرى

ومن المقرر استكمال تصوير عدد من المسلسلات الأخرى للعرض خلال الفترة المقبلة، وعدم الانتظار حتى شهر رمضان القادم، ومنها: «لام شمسية» لمنى زكي، وإياد نصار، وأحمد رزق، و«أولاد الهلالية» لحسين فهمي، ومصطفى فهمي، وعفاف شعيب، ونجلاء بدر، وأحمد سعيد عبدالغني، وشيرين عادل، و«ماما عايزة ايه» لريم مصطفى، ونيقولا معوض، وصلاح عبدالله، ومحمد الكيلاني، ودنيا ماهر.