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«نوكيا»: أرباح تتجاوز التوقعات
«نوكيا»: أرباح تتجاوز التوقعات
29 ابريل 2022 02:02

هلسنكي (د ب أ) 

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا تحقيق أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي تفوق التوقعات، بفضل الطلب القوي على شبكاتها من الجيل الخامس للاتصالات والاستفادة من استراتيجية إعادة الهيكلة. وبلغت أرباح تشغيل نوكيا بعد وضع المتغيرات في الحساب 583 مليون يورو، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 501 مليون يورو. كما ارتفع هامش أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأول إلى 10.9% مقابل 9.8% وفق متوسط التوقعات.  ووصلت مبيعات نوكيا ربع السنوية إلى 5.35 مليار يورو، في حين كان متوسط التوقعات 5.27 مليار يورو.

نوكيا
شركة نوكيا
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