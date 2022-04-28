أوليفيا وايلد تتسلم مغلفاً غامضاً على المسرح

لاس فيغاس (أ ف ب)

عندما تسلّمت الممثلة الأميركية أوليفيا وايلد مغلفاً غامضاً خلال وجودها على خشبة المسرح في لاس فيغاس، ظن كثير من الجمهور المحتشد في الصالة أن الأمر لا يعدو كونه إخراجاً مسرحياً لمزحة ما.

إلاّ أن ما تسلّمته في الواقع كان عبارة عن مستندات قانونية تتعلق بطفليها أرسلها شريك حياتها السابق الممثل جيسون سوديكيس.

وتابعت الممثلة قائلة، وهي تنظر إلى محتويات المظروف: «هل هو سيناريو؟ حسناً، مفهوم. شكراً». ثم أكملت عرضها من دون أي إشارة إلى هذا المغلف، واعتقد الكثير أن الأمر يتعلق بمشروع جديد سُلّم على هذا النحو إلى أوليفيا وايلد.