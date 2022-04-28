البابا فرنسيس يوجه تحية إلى «الحموات»

الفاتيكان (أ ف ب)

وجّه البابا فرنسيس تحية إلى الحموات، معتبراً أنهن ضحية «أحكام مسبقة» و«كليشيهات» في شأن علاقتهن بالكنّات، لكنّه حضّهنّ على «الانتباه» إلى طريقتهنّ في مخاطبة زوجات أبنائهنّ.

وتحدث البابا مطولاً عن «الشخصية الأسطورية» للحماة خلال مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال «لا أقول إن ثمة من يرى في الحماة شيطاناً، لكنّ الحديث عنها ينطوي دائماً على أسلوب ازدراء. لكن الحماة هي أم الزوجة أو الزوج».

ولاحظ البابا أن «ثمة من يقول لنفسه إنْ كلما ابتعدت حماته، كان ذلك أفضل. ولكن لا، إنها أم، إنها شخص كبير السن. من أجمل الأشياء بالنسبة للمرأة أن يكون لها أحفاد. وعندما يرزق أولادها أطفالاً، تعيش مجدداً».