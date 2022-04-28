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توقف تطبيق "واتساب" لدى مستخدمين حول العالم
شعار "واتساب"
29 ابريل 2022 01:16
أفاد العديد من مستخدمي تطبيق "واتساب" للرسائل الفورية بحصول تعطل في الخدمة مساء اليوم حول العالم.
وأبلغ مستخدمو التطبيق، في دول عدة، عن تقطع في الخدمة، بحسب ما نقله موقع "العربية نت" الإخباري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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