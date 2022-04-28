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الإعدام لقاتلي أبنائهما ولشريكتهما في مصر
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28 ابريل 2022 22:15

أحمد عاطف (القاهرة)
أيدت محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام على المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج"، وأحالت المحكمة أوراق جميع المتهمين إلى مفتي الديار المصرية.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهمة قتل ثلاثة أطفال على يد والدتهم، البالغة من العمر 32 عاماً، بعد أن حرضها على ذلك زوجها وزوجته الثانية.
وبحسب التحقيقات، فإن الزوج اعتاد الاعتداء على الزوجتين والأطفال وكان دائم الاتهام لأم الأطفال بسوء السمعة، واعتدى عليها جسديًا وقيدها بالمنزل أكثر من مرة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات بين الزوجتين كون إحداهما لا يمكنها الإنجاب وهو ما تسبب في غيرة بينهما، واستمرت الخلافات الزوجية بين الثلاثي حتى خطط الثلاثي لقتل الأطفال عن طريق إغراقهم في إناء بلاستيكي مملوء بالمياه داخل مسكنهم.
بعد انتقال الشرطة المصرية إلى موقع الحادث، تبين مقتل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 و6 سنوات بالإضافة إلى رضيع لم يتم عامه الأول بعد.
واهتز الرأي العام المصري للجريمة التي انتشرت أخبارها بعنوان "مذبحة المرج"، لتقضي محكمة الجنايات على المتهمين الثلاثة بالإعدام، وتنتظر الرأي الشرعي للمفتي استعدادًا لتنفيذ الحكم.
الجدير بالذكر أن والد الأطفال توفي في محبسه بعد أن علم بإحالة أوراقه إلى المفتي. وبذلك، سينفذ حكم الإعدام في الزوجتين فقط.

جريمة قتل
أطفال
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