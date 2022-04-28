5 دقائق من الاسترخاء اليومي للحفاظ على الصحة في مكان العمل

التأمل والاسترخاء وتفريغ الذهن ..نصائح يوصي بها خبراء صحيون لإدارة التوتر واتباع نمط صحي في مكان العمل . فقد ينعكس الشعور بالإرهاق في مكان العمل على هيئة تغييرات سلوكية في المنزل بشكل سريع ومؤثر ومع تصاعد مستوى التوتر يمكن أن ندخل كما يقول الدكتور ناصر الريامي أخصائي نفسي في مدينة الشيخ خليفة الطبية.. في حلقة خطيرة من الشعور بالإرهاق فتتحكم بنا مشاعر القلق مما يؤدي إلى تفاقم التوتر وحدوث دوامة من الاستياء والتجنب ويسعى معظم الأشخاص إلى فصل حياتهم العملية عن حياتهم الشخصية لكن الحدود بينهما تصبح مرنة وحين تزداد الأمور صعوبة يجب تسليط الضوء على الاستراتيجيات الناجحة لإدارة الإجهاد في العمل .

الريامي يحذر من أنه عندما نشعر بالارتباك والإرهاق في مكان العمل قد تخرج الأمور عن السيطرة ويمكن أن يبدأ سلوكنا في التحول نحو الأسوأ. وينصح بالتأمل والاسترخاء من خلال تطبيق تمارين التنفس والإحساس بالجسد والتأمل لتفريغ الذهن من الإجهاد وتجنب الانفعالات الحادة وبالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الموظفين على التفكير بوضوح في كيفية استكمال المهام والمسؤوليات بشكل أكثر أماناً. وقال "يجب عدم الاستخفاف بأهمية تخصيص بضع دقائق في اليوم أو بضع دقائق في الأسبوع لإعادة التركيز وتعزيز قدرتك على مواصلة العمل بفعالية وكفاءة يمكن أن تستغرق هذه الممارسات أقل من 5 دقائق في اليوم.

ويمكن لساعات العمل في كثير من الأحيان أن تؤثر سلباً على النظام الغذائي بسبب فترات الاستراحة في المقهى المجاور وآلات البيع التي تغري لتناول الحلوى أو احتساء المشروبات الغازية وبالتالي قد يكون تناول الطعام الصحي أمراً صعباً خلال العمل.

وتقدم لطيفة الظاهري أخصائية التغذية في الخدمات العلاجية الخارجية في "صحة" مجموعة من النصائح والطرق السهلة والفعالة لتناول الطعام الصحي حتى أثناء العمل لمدة 40 ساعة أسبوعياً منها " تناوُل " فطور مشبع" وتحضير وجبات الطعام المطبوخة في المنزل إلى المكتب" و الحفاظ على الترطيب من خلال الماء خالٍ من السعرات الحرارية والذي يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية طوال اليوم وكذلك تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمتوازنة و"التوقف عن تناول المأكولات السريعة والمشروبات الباردة" .

كما تلعب التمارين الرياضية دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الشخص في مكان العمل . وفي هذا السياق تقترح نازك أمين علي أخصائية التغذية العلاجية في مركز الظفرة، اعتماد تغييرات بسيطة، مثل اختيار صعود السلالم بدلاً من المصعد وركن السيارة بعيداً عن المكتب والحفاظ على الحركة خلال الاجتماعات قدر الإمكان فهي كفيلة بلعب دور مهم في الحفاظ على صحة الموظفين.

ولكوننا نقضي معظم أوقاتنا في مكان العمل لذلك من الضروري التنبه لوضعية جلوسنا خلال ساعات العمل وبحسب سمية محمد الحمادي مديرة خدمات إعادة التأهيل في مستشفى توام عندما نلتزم بوضعيات جلوس سليمة سنحافظ على صحة وتناسق عظامنا ومفاصلنا. وقالت الحمادي: "من خلال الالتزام بوضعية جسم سليمة يمكننا الوقوف والمشي والجلوس بشكل يقلل الضغط على المفاصل مما يعزز كفاءة عضلاتنا والوضعية السليمة قد تساعد أيضاً في منع إجهاد العضلات واضطرابات استخدامها بشكل مفرط بما في ذلك هشاشة العظام وآلام الظهر والعضلات..ولضمان الحفاظ على وضعية مناسبة اجلس دائماً بشكل مريح دون الانحناء وحافظ على استرخاء الكتفين واستقامة ظهرك ودعمه بشكل جيد." كان خبراء "صحة" شاركوا نصائحهم وتوصياتهم حول كيفية الحفاظ على الصحة في مكان العمل مع التركيز على طرق إدارة التوتر واتباع نمط صحي والحفاظ على وضعية جسم سليمة احتفاءً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل.