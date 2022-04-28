4 أماكن الأكثر إشعاعاً حول العالم

ترجمة: عزة يوسف

تُعتبر الإشعاعات من مكونات الحياة التي قد يتعرض لها الكثير من الأشخاص يومياً، حتى لو كان لجرعات صغيرة من الشمس أو بعض الأطعمة. وبعض الأماكن تُعد الأكثر نشاطاً إشعاعياً حول العالم، نشر موقع Science Times الأميركي للأبحاث العلمية 4 منها:

محطة فوكوشيما دايتشي

أدى تعرض اليابان لزلزال قوته 9.1 درجة وما تبعه من موجات مد عاتية «تسونامي» عام 2011، إلى تأثر آليات السلامة الحالية لمحطة فوكوشيما دايني للطاقة النووية، ما أدى إلى أكبر حادث لمحطة طاقة نووية منذ حادث تشيرنوبيل.

وفشلت مضخات المياه التي تحافظ على برودة المفاعلات، وبدأت المفاعلات في تسريب المواد المشعة وتناثرت مياه الصرف الملوثة في المحيط الهادئ، وخلال إغلاق المفاعل النووي انطلقت كميات هائلة من النفايات المشعة إلى البيئة.

تشيرنوبيل

أصيب العالم بالرعب عام 1986 بعدما أدى اختبار سلامة منشأة تشيرنوبل في أوكرانيا إلى انفجار بخار كبير وحريق في الهواء الطلق، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 5 ملايين شخص بالاتحاد السوفيتي سابقاً تعرضوا للإشعاع، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان هناك، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المكلفين بتنظيف الموقع. ولا تزال المنطقة المحيطة بالمصنع واحدة من أكثر المواقع إشعاعاً حول العالم.

موقع هانفورد

هو موقع المصنع الرئيس لتصنيع البلوتونيوم لمخازن الأسلحة النووية بالولايات المتحدة خلال الحرب الباردة وتصنيع 60 ألف قنبلة نووية، بما يتضمن الدفعة التي استخدمت في واقعة ناغازاكي. وعلى الرغم من توقف نشاط المصنع، إلا أنه لا يزال يحتوي على أكثر من 60% من النفايات المشعة عالية المستوى والتي أدى دفنها إلى تلوث كميات كبيرة من المياه الجوفية.

ساحل الصومال

لسنوات عديدة، كان من المعتقد أن المافيا الإيطالية تلقي النفايات النووية والمواد الكيميائية الخطرة على ساحل الصومال وكذلك في الممرات المائية بشكل غير شرعي. وتقدر كمية تلك النفايات بـ 600 برميل من النفايات الخطرة والمشعة ونفايات المستشفيات التي تحتوي على عناصر نووية أيضاً، وهي ما يمكن أن تصبح كارثة بيئية في المستقبل.