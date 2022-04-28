«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يستعد لـ «تأهيل المحكِّمين»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظّمه مؤسسة فنّ، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل في برنامج «تأهيل المحكمين الواعدين»، حتى 15 مايو المقبل، دعماً لإشراك الموهوبين وتنمية ذائقتهم في تحكيم الأفلام ضمن فئتي الأطفال والشباب في دورة المهرجان التاسعة التي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وتشترط المؤسسة على المتقدمين من فئتي الأطفال والشباب أن يكون عمر المتقدم ما بين 12 وحتى 20 عاماً، من الجنسين، أن يكونوا ممن يمتلكون الشغف والموهبة في المجال السينمائي، وأن يتمتعوا بمهارات التحدث والتواصل مع الآخرين وحبّ التعاون والمشاركة، ويتاح التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: siff.ae/junior-jurors-2022-registration-form.

وستقوم إدارة المهرجان بعد إغلاق باب التسجيل باختيار ما بين 40 إلى 50 مشتركاً للانضمام لورشة «تأهيل المحكمين الواعدين»، التي تنتظم من شهر يوليو وحتى بداية شهر أكتوبر 2022. وتشمل الورشة الأولى التعريف بالمهرجان والتعريف بالمحكمين الواعدين السابقين ودور المُحكم الواعد، وتُعقد من 25 – 28 يوليو المقبل، فيما تتضمن الورشة الثانية تدريب المشاركين على مشاهدة مجموعة من أفلام المحترفين وتعلم كيفية تحليل الأفلام، وتُعقد من 15 – 18 أغسطس المقبل.

وتشمل الورشة الثالثة تحليل كل مُحكم لفيلم من اختياره، والتدريب على اختيار الفيلم الفائز، وتُعقد من 12 – 15 سبتمبر المقبل، وفي الورشة الرابعة التي تقام خلال يومي 3 و4 أكتوبر المقبل يتدرب المشاركون على الاستعداد للمهرجان وتوزيع مهام المُحكمين، وفي الورشة الأخيرة يوم 9 أكتوبر تقام ورشة التحضيرات لحفل افتتاح المهرجان.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة فنّ ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: إن النهوض بمستقبل صناعة السينما في الإمارات والمنطقة يتطلب الاستثمار بأجيال جديدة من المبدعين والأطفال والشباب، سواء على مستوى صناعة الأفلام أو نقدها وتقييمها، وتطوير معايير لديهم لتقدير النوعي والمميز منها.، يستكمل المهرجان رؤيته في تطوير ودعم المبدعين السينمائيين الأطفال والشباب، من خلال فتح المجال أمامهم لتعلم واكتساب خبرات تحكيم الأفلام، ليكون المهرجان منصة شاملة وواسعة أمامهم لاحتراف صناعة الأفلام.

وأضافت: الدعوة مفتوحة أمام كل الأطفال والشباب الراغبين في المشاركة، ممن يملكون الشغف لتعلم واحتراف مهارات ومعايير تقييم الأفلام الوقوف عند جماليتها ونقاط قوتها، فنحن في مؤسسة «فنّ» نتطلع لصناعة مجتمع كبير من السينمائيين الجدد، يتواصل خلاله المبدعون، ويتبادلون التجارب والخبرات، ويطلعون على ثقافات وفنون وتقنيات جديدة.

وتُعنى الورش بتأهيل مجموعة مختارة من الناشئة والشباب الموهوبين ليصبحوا محكمين ونقاد أفلام واعدين خلال مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب في دورته التاسعة، وسيكون دورهم اختيار وتقييم «أفضل فيلم من صنع الأطفال واليافعين»، إلى جانب المشاركة في الحلقات النقاشية السينمائية التي تنظمها إدارة المهرجان.

وكان شارك في دورة العام الماضي لجنة محكمين واعدة ضمّت 31 عضواً من الأطفال والشباب، من أصحاب الموهبة والقدرة الكبيرة في التقييم والنقد، حيث اختارت اللجنة الأعضاء بناء على رؤية تسهم في نشر الثقافة السينمائية بين الأطفال والشباب وتشجيع الناشئة على صناعة أفلامهم السينمائية الخاصة.

ويسعى المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته عام 2013، ويقام سنوياً في شهر أكتوبر، إلى تعزيز مواهب وإبداعات الأطفال والشباب وعرض إنتاجاتهم السينمائية، بما يضمن لهم الفائدة والنفع والفرص الإعلامية المختلفة. وهو حدث فني يشكِّل حلقة وصل مهمة بين الأفلام العالمية وكل ما يجد في عالم الوسائط الإعلامية، إلى جانب إسهامه في الأخذ بيد الأطفال نحو اكتشاف المزيد عن ثقافات الشعوب ونشر السلام العالمي، واطلاعهم على أهمية كيف يتعايش الناس من مختلف ثقافاتهم ودياناتهم في عالم واحد بسلام وتساوٍ.