«ويكيميديا الإمارات» تعلن عن انطلاق «الويكي تهوى الأرض»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن انطلاق مسابقة «الويكي تهوى الأرض» للتصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات. وتدعو المسابقة العالمية السنوية المشاركين لتقديم صور لمواقع التراث الطبيعي في الإمارات عبر موقع «ويكيميديا كومنز»، إذ تهدف المسابقة إلى تطوير مكتبة ويكيبيديا للصور المجانية والحرة بالإضافة إلى تسليط الضوء على مواقع الطبيعة المحمية والتراث الطبيعي في الدولة.

تنظم مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات التي تديرها أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، النسخة الإماراتية من مسابقة «الويكي تهوى الأرض»، وخصصت للفائزين في المسابقة الإماراتية جوائز مادية قيمة عن أفضل الصور المُقدمة في الفترة بين 1 مايو و15 يونيو 2022. وستختار لجنة من الحكام أفضل 10 صور من الإمارات العربية المتحدة لتتأهل إلى القائمة النهائية في «الويكي تهوى الأرض» العالمية والتي تقدم للفائزين ضمن المراتب الأولى قسائم شراء بقيم مختلفة صالحة الاستخدام على متاجر إلكترونية.

وعلّقت أحلام بلوكي على إطلاق المسابقة في دولة الإمارات، قائلة: بلغ عدد الصور المشاركة في دورة المسابقة العالمية للعام الماضي، حول جمال المواقع التراثية في الدولة نحو 1057 صورة، ما يشير إلى أن لدينا العديد من المصورين والفنانين الموهوبين الواعدين.