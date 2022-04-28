عرض جديد على برج خليفة ونافورة دبي في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

يحظى سكان دولة الإمارات وزوارها خلال عطلة عيد الفطر السعيد بفرصة الاستمتاع بعرض ضوئي جديد على برج خليفة وعرض مميز لنافورة دبي الراقصة.

وينطلق العرض الضوئي يومياً الساعة 8:00 مساءً لينير أفق وسط مدينة دبي. وتقدم نافورة دبي عرضاً راقصاً أنيقاً يمنح المشاهدين تجربة لا تنسى، وتوفر النافورة للزوار فرصة مشاهدة عروضها المميزة وفق مواعيد إضافية خلال عطلة العيد، حيث تنطلق العروض كل 60 دقيقة، من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 5:00 مساءً، وكل 30 دقيقة من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 11:00 ليلاً.

ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض العيد الخاص على برج خليفة ونافورة دبي، إلى جانب مجموعة من أفضل الفعاليات الفنية والثقافية وفعاليات نمط الحياة وتجارب التسوق وتناول الطعام التي توفرها وجهات وسط مدينة دبي العديدة والمتنوعة.



