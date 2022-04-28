«تحقيق أمنية» تُسعد الطفل عمر في يوم الأمنية العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

حرصت مؤسسة «تحقيق أمنية» وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي المتمثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة، ومديرية شرطة منطقة العين على إسعاد قلب الطفل عمر (3 سنوات) باقتناء سيارة كهربائية تحمل شعار الشرطة التي تحتل منزلة عظيمة وحباً كبيراً في قلب عمر. وجاء وذلك بحضور النقيب فهد محمد الحمادي، والملازم أول سالم محمد الكعبي، والملازم أول عبد الوهاب سالم الهاجري.

وتزامن تحقيق أمنية الطفل عمر مع مشاركة المؤسسة في الاحتفالات الدولية بيوم الأمنية العالمي الذي يُصادف 29 أبريل من كل عام. وتوالت المفاجآت التي أوقدت السعادة والسرور في قلب عمر بدءاً بوصول فريق عمل «تحقيق أمنية» إلى منزل عائلته وهو يحمل بدلة الشرطة. وكانت المفاجأة الثانية بوصول فريق من سيارات الشرطة إلى باب منزله، حيث تبادل معهم التحية العسكرية واصطحبوه لتفقد سيارة الشرطة من الداخل وتجربة إضاءة الأنوار. وعند خروجه من السيارة كانت المفاجأة كبيرة وغامرة جعلت كلمات الفرح تتطاير مع نظرات عمر البريئة إلى السيارة الكهربائية التي لطالما حلم بها وهي تحمل شعار الشرطة، ليسارع إلى تجربتها في الساحة أمام منزل عائلته.

وتقدَّم فريق عمل «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى شرطة أبوظبي وحرصها على تعزيز مشاعر السعادة والأمل والفرح في قلوب أفراد المجتمع، مؤكدين أن تحقيق الأمنيات يترك أثراً رائعاً في نفوس الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة على المدى البعيد، ويشعرهم بالتميّز والسعادة لبذل المزيد من الجهد في مسيرة العلاج الصعبة.