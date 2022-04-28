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بعد رحلته إلى كويكب بينو.. المسبار أوسايرس-ريكس يتوجه نحو كويكب آخر
بعد رحلته إلى كويكب بينو.. المسبار أوسايرس-ريكس يتوجه نحو كويكب آخر
28 ابريل 2022 10:06

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية، الثلاثاء، تمديد مهمة مسبارها "أوسايرس-ريكس" لمدة تسع سنوات وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى وجهة جديدة.
يشار إلى أن المركبة الفضائية "أوسايرس-ريكس" في طريقها حالياً إلى الأرض لتسليم عينات من الكويكب بينو التي جمعتها في عام 2020.

وسيتم تغيير وجهة المركبة التي أعيد تسميتها إلى أوسايرس-أبوفيس إكسبلورر (أوسايرس-أبيكس)، حيث ستواجه أبوفيس، وهو كويكب يبلغ قطره نحو 370 مترا على بعد 32 ألف كيلومتر من الأرض في عام 2029.

وفي بيان لها قالت ناسا: "سيدخل أوسايرس-أبيكس المدار حول أبوفيس بعد وقت قصير من تحليق الكويكب قرب الأرض، مما يوفر نظرة غير مسبوقة عن قرب على هذا الكويكب".

المصدر: وكالات
الفلك
كويكب
كويكب بينو
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