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وصول 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
وصول 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية
28 ابريل 2022 09:38

وصل ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وإيطالية واحدة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيظلون على متنها لعدة أشهر، وذلك بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.
وانطلق الرواد الأمريكيون كجيل ليندجرين وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الرائدة سامانثا كريستوفوريتي، بوكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأميركية.
وانطلق الرواد على متن كبسولة فضاء دراجون، نقلها للفضاء صاروخ فالكون 9. وسوف يحل الطاقم الجديد محل الرواد المتواجدين حاليا على متن المحطة.
وقال بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، إن "كجيل وبوب وجيسيكا وسامانثا سيجرون أبحاثا من شأنها مساعدة ناسا للتجهيز لبقاء فترات أطول على القمر، ثم في النهاية على المريخ".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
محطة الفضاء الدولية
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