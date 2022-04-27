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«السامبا» تناهض العنصرية الدينية
«السامبا» تناهض العنصرية الدينية
28 ابريل 2022 01:57

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

فازت مدرسة «غراندي ريو» للسامبا بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو، بعدما قدّمت عرضاً يناهض «العنصرية الدينية».
وتمكنت المدرسة الواقعة في شمال ريو دي جانيرو، من تحقيق هذا اللقب للمرة الأولى في تاريخها، إذ ركّزت في عرضها على إشو، وهو رمز ديني إفريقي برازيلي. 
ومن خلال عرض برزت فيه الألوان والتماثيل الضخمة، ورقصت خلاله فتيات ارتدين أزياء لامعة، قدّمت «غراندي ريو» تمحور على إشو الذي يمثل روح العبور والحركة.
وقال المدير الفني لـ«غراندي ريو» بعد إعلان الفوز: إنّ العرض خُصّص «للدفاع عمّا نؤمن به ولمناهضة العنصرية الدينية وللاحتفال بالحياة» أيضاً.

السامبا
العنصرية
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ريو دي جانيرو
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