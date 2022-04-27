هاني سلامة.. «حضرة القاضي»

سعيد ياسين (القاهرة)

اعتمد الفنان هاني سلامة مسلسلات التشويق طريقاً له منذ اتجاهه إلى الدراما التلفزيونية عام 2013، من خلال مسلسل «الداعية»، بعدما حقق نجاحاً لافتاً في السينما من خلال العديد من الأفلام الناجحة، وبات المتابعون للدراما ينتظرون المسلسلات التي يقوم ببطولتها، لثقتهم الكبيرة في حُسن اختياراته وجديد وجدية أعماله، التي يحرص فيها على تقديم مضامين هادفة، يغلفها بشكل جذّاب في كل العناصر الفنية، سواء في تكنيك الصورة والإضاءة أو الديكورات أو أماكن التصوير المفتوحة.

وهو يحضّر طوال شهر رمضان الكريم من خلال مسلسل «ملف سري»، الذي يشاركه بطولته ماجد المصري، ونضال الشافعي، ومحسن محيي الدين، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، ومحمد محمود عبدالعزيز، ودينا وإدوارد، وإيهاب فهمي، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويدور العمل في قالب اجتماعي درامي تشويقي، ويحمل خلطة سحرية تجمع ما بين السياسة والرومانسية والتراجيديا والإثارة، ويرصد أحوال المجتمع خلال عام 2013 والتجاوزات التي حدثت في هذه الفترة، ويسلط الضوء على حياة القضاة في ذلك الوقت، والصراع الذي كانوا يواجهونه بشكل عام، كما يتناول عالم بعض رجال الأعمال، وتأثير أعمالهم على البلاد، ويجسّد هاني شخصية قاضٍ ملتزم ونزيه هو المستشار «يحيى عز الدين» الذي يتمسك بمبادئ ورثها عن والده، من أجل الحفاظ على دولة القانون، ويكشف الصفقات المشبوهة لعدد من رجال الأعمال الذين يقومون بالتهريب وغسيل الأموال وغيرها من القضايا، وذلك من خلال إحدى القضايا المتهم فيها بالفساد أفراد من عائلة المالكي الثرية، ويواجه مخاطر عديدة بسبب سعيه لتحقيق العدالة.

وجذب المسلسل أنظار المشاهدين والمتابعين رغم قوة المنافسة مع المسلسلات الأخرى، وأثار حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل، الذي بدا متكامل الأركان ومليئاً بالغموض المصحوب بالأكشن، وظهرت حالة فنية رائعة ومباراة في التمثيل بين مختلف أجيال الفنانين المشاركين في البطولة، وذلك من خلال تسلسل لافت في الأحداث وإيقاع سريع ومترابط.

ووضح مدى حرص هاني على أن يكون في محل ثقة جمهوره، وذلك من خلال منطقة ثرية وخصبة درامياً، أثمرت العديد من مسلسلاته الناجحة، هي «الداعية»، و«طاقة نور»، و«فوق السحاب»، و«قمر هادي»، و«بين السما والأرض» الذي قدمه في رمضان الماضي في 15 حلقة فقط.