أبوظبي (الاتحاد)

صدر استطلاع حديث أجراه موقع «يوجوف» لهذا العام، سلّط الضوء فيه على تصنيفات وجهات السفر والسياحة لعام 2022. وجاءت سويسرا، باعتبارها الوجهة الخارجية الأولى لسكان الإمارات العربية المتحدة، وبعدها سنغافورة وكندا وجزر المالديف واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وكورية الجنوبية.

وكانت انتعشت السياحة من الإمارات إلى سويسرا وارتفع عدد المسافرين إليها من إمارات الدولة بنسبة 14% من 75.084 سائحاً عام 2019 إلى 85.632 سائحاً خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وهذا ما أكده ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: هذه أرقام غير عادية، وتؤكد الشعبية التي تتمتع بها سويسرا بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حدٍ سواء، فمنذ اليوم الأول الذي سُمح فيه لسكان الإمارات بالسفر إلى سويسرا بتاريخ 28 يونيو 2021، شهدنا زيادة كبيرة في حجم الزوار كما ارتفع عدد الليالي الفندقية المحجوزة من 2.5 ليلة فندقية في المتوسط لكل زائر إلى 2.66 ليلة فندقية.

سويسرا.. الوجهة السياحية الأولى لسكان الإمارات

وتحظى سويسرا بباقة من الوجهات اللافتة التي تجذب السياح إليها لأكثر من سبب:

1- تمتزج الضيافة السويسرية والتقاليد بسلاسة مع البنية التحتية الحديثة والأناقة المتميزة والهندسة المعمارية الملهمة والتصميم الراقي. ويستطيع الضيوف الانغماس في حواسهم وتذوق أطايب المأكولات وشراء العلامات التجارية الحصرية في المتاجر الأنيقة المحاطة بالمناظر الطبيعية الجميلة والطبيعة الخضراء. وهناك الكثير من الأنشطة المتميزة مثل المشي على قمة غلاشييه 3000، ركوب حصري في تلفريك مخصص لكبار الشخصيات إلى يونغفرايوخ، التسوّق في جنيف ولوسيرن وزيوريخ، وتناول أطايب المأكولات في العديد من المطاعم الرائعة في مونترو ريفييرا حيث الأجواء السحرية والاسترخاء الخالص هي سمات الفنادق والوجهات السويسرية الفاخرة.

2 - تُعرف سويسرا باسم أرض الشوكولاتة والجبن والساعات، وتتمتع الحرفة اليدوية لصناعة الساعات بأكثر من 100 عام من التقاليد في بلاد جبال الألب. وتشتهر لوسيرن القديمة بتصاميم الساعات الكلاسيكية الخالدة، وبفندقها العريق «شفايزرهوف»، حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، واحدة من نزلائه.

3 - تقود جنيف زوارها عبر مواقع التسوق الساحرة التي تقدم عدداً لا يُحصى من العلامات التجارية الدولية الراقية، مثل ساحة التسوق ري باس، والتي تضم كبار المصممين في شارع «دو رون» أحد أفخم المواقع في المدينة.

4 - «بانهوفشتراسه»، واحدة من أكثر مناطق التسوق الفاخرة في العالم، وتقدّم كل ما يرغب به عشاق الحرف السويسرية عالية الجودة، ومحال الساعات والمجوهرات الشهيرة وعلامات الأزياء. وتكثر فيها متاجر الحلويات والمعارض، مثل «هاوسر أند ويرث» أو «غمورزينسكا»، فضلاً عن الفنادق الفاخرة.

سويسرا.. الوجهة السياحية الأولى لسكان الإمارات

5 - تُعتبر جشتاد واحدة من أرقى الوجهات السياحية في سويسرا، ويتمتع الزوار بخدمات عالية الجودة ومتنوعة في مختلف المجالات. وتمنح الأصالة في جبال الألب والتقاليد المنتشرة في المنطقة لمسات ساحرة على الوجهة التي تشع ذوقاً خاصاً. وهنا لا يمكن تفويت الجسر المعلق الوحيد في العالم الذي يربط بين قمتين جبليتين، ويُطلق عليه ممشى القمة بوساطة تيسو، ويمكن العثور عليه في غلاشييه 3000. ويوفر الجسر منظراً مذهلاً على جبال الألب ولمسافة بعيدة، وزيارته مجانية ومفتوحة على مدار العام وفقاً للظروف الجوية.

6 - يمكن للريفيرا السويسرية أن تتباهى بعدد لا يحصى من العيادات الشهيرة في طليعة الرعاية الصحية والمباني المخصصة بالكامل للعافية والصحة. وتستضيف المنطقة ما لا يقل عن 6 مراكز ومنتجعات للعافية، ومنتجعاً صحياً و4 عيادات توفر بيئة هادئة تفضي إلى الشفاء. ويبرز الرواد المتخصصون في علاجات التجديد وإعادة التأهيل والجراحة التجميلية مهاراتهم في المقدمة لضمان رفاهية ضيوفهم. كمكمل رائع. كما وتضم الوجهة 3 مطاعم حصلت على تصنيف 3 نجوم ميشلان و27 مطعماً مدرجاً في دليل «غو ايه ميو».7 - ينقل تلفريك «إيغر إكسبريس» الجديد الزوار من محطة غريندلفالد إلى محطة «إيغر غلاشييه» خلال ربع ساعة فقط. ومع خيار النقل المباشر، يصل الضيوف إلى «يونغفرايوخ» قمة أوروبا في غضون 45 دقيقة فقط. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالوجبات السويسرية في فندق «بلاتينيوم»، ومن ثم ركوب التلفريك الحصري لكبار الشخصيات، برفقة المرشد السياحي في سكك «يونغفراو» الحديدية.